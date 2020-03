Fausto Franco (divulgação)

Precaução, isolamento e informação: Fausto Franco comenta como o coronavírus mudou a sua rotina

Evitar o contato social – e profissional – é a ordem do dia para diminuir a proliferação do novo coronavírus. Diante disso, a mudança na rotina já é uma realidade na vida dos brasileiros que estão em busca de minimizar os problemas futuros. É o caso do secretário de Turismo da Bahia, Fausto Franco, que vem tomando medidas necessárias para enfrentar a pandemia.

Em conversa com a coluna, ontem à tarde, Fausto comentou sobre o assunto: “Viveremos dias sem precedentes na história e muita gente não está se dando conta disso. Nesse momento, é inimaginável os prejuízos”. Sobre os novos hábitos adotados, ele revelou: “Já mudei a forma de cumprimentar: namastê para todos. Saídas, somente as indispensáveis e a ponte área para São Paulo está suspensa”. A esposa de Franco, a jornalista Astrid Fontenelle, mora na capital paulista. “Mas tenho certeza que todos nós vamos sair mais fortalecidos desse momento”, finalizou.

Regina Martelli cancela festa de aniversário

A consultora de moda Regina Martelli iria comemorar o seu aniversário com uma grande festa, para 700 convidados, amanhã, no Jockey, no Rio de Janeiro. Por conta da pandemia do coronavírus, ela adiou o evento, ainda sem data de remarcação. Dois baianos que iriam prestigiar o agito também cancelaram sua ida ao Rio.

Regina, vale lembrar, é esposa de João Elísio Ferraz de Campos. O casal possui um dos apartamentos mais bonitos da Cidade Maravilhosa, no edifício Juan Les Pins, decorado pelo saudoso Zau Olivieri.

Efeito coronavírus

O casamento de Natalia Coelho e Guilherme Moura, com grande expectativa de ser um dos mais elegantes do ano, também foi adiado por causa desse momento histórico de pandemia do novo coronavírus. A cerimônia, seguida de festa, seria realizada no próximo dia 04 de abril, em Salvador.

Em comunicado aos convidados, as duas famílias explicaram a situação e informaram que a nova data já foi definida para 05 de setembro e oportunamente será oficializada. Natalia é filha de Itana e Caio Coelho e é sobrinha de Fernando Bezerra Coelho e Guilherme é herdeiro de Tete e Edson Moura, dono da Baterias Moura.

São Paulo ganha mural em homenagem a João Gilberto

Numa das empenas dos prédios de São Paulo, os contornos do artista plástico e grafiteiro Speto foram dando forma ao músico baiano João Gilberto, criador da Bossa Nova e morto em 2019.

A ação, que acaba de ser concluída, faz parte do MAR – Museu de Arte de Rua, iniciativa da Prefeitura de São Paulo que tem como objetivo ressignificar e valorizar a arte urbana. “A capital paulista está se transformando na meca do grafite”, nos disse Speto, que instalou a obra na Avenida Senador Queirós, no bairro Santa Ifigênia.

Medidas

Após o prefeito ACM Neto anunciar diversas medidas para conter o avanço do coronavírus em Salvador, as maiores cidades do interior do estado decidiram implementar ações similares para barrar o Covid-19. Feira de Santana, Vitória da Conquista, Camaçari, Lauro de Freitas e Simões Filho estão entre os municípios que adotaram medidas similares às da capital baiana, como fechamento de escolas e academias e proibição de eventos públicos e privados, visando evitar aglomerações.

A expectativa, no meio político, é que o avanço do vírus continue a ser acompanhado de perto nos próximos dias e semanas. Caso haja um aumento vertiginoso no número de casos, a tendência é que as medidas de restrição do contato pessoal sejam ainda mais duras, como o controle do horário de funcionamento de bares e restaurantes.

Novos tempos, novos hábitos!

Em tempo de coronavírus, a recomendação é ficar em casa. Por isso, se possível, aproveite o período para manter os filmes e séries em dia e não perder as estreias. Para auxiliar, separamos cinco aplicativos e sites que irão te auxiliar.

Letterboxd - Esse site funciona como uma rede social para os amantes de cinema, séries e produções independentes. Você pode seguir membros da plataforma, fazer lista de filmes e séries que pretende assistir, marcar as produções já vistas e até mesmo fazer reviews sobre cada um deles.

Filmow - A plataforma funciona de maneira parecida com a anterior, e também é muito eficaz: oferece informações, fichas técnicas, classificações e, claro, a possibilidade de elaborar listas. Assim como o Letterboxd, também é uma espécie de rede social e, além de construir seu próprio perfil, você também pode adicionar amigos e indicar filmes para eles. É possível, ainda, marcar quantas vezes você já assistiu determinada produção – desde 1 até “perdi a conta”.

IMDb - O aplicativo da IMDb (Internet Movie Database), assim com o site, traz informações sobre produções do cinema e da TV dos Estados Unidos. Desta forma é possível acompanhar detalhes sobre diferentes produções, como classificação, elenco, resumo de episódios anteriores, trailers, fotos, críticas, citações, gafes, curiosidades, etc. Você também pode marcar seus filmes, séries e programas favoritos para deixar tudo organizado e em dia.

Cinemaniac - Com uma plataforma simples, esse aplicativo permite que o usuário crie listas separadas para os filmes que quiser assistir e os já assistidos. Também oferece informações sobre títulos e lançamentos.

EpisodeTime - Para os amantes de séries, o EpisodeTime ajuda aqueles que curtem acompanhar vários seriados ao mesmo tempo, trazendo um calendário no qual o usuário pode consultar as datas de estreias dos episódios. Para não se perder, o usuário faz uma lista com as séries que acompanha e marca os episódios que está assistindo. Nesta mesma área, é possível consultar informações sobre cada capítulo.

Tempo real

