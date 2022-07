Fazenda Grande do Retiro: tentativa de roubo termina com dois suspeitos e PM mortos

Um policial militar da reserva remunerada foi atingido por disparo de arma de fogo durante uma tentativa de roubo no início da tarde desta quinta-feira (28), na Rua Melo Morais Filho, em Fazenda Grande do Retiro, em Salvador.

Durante a ação, de acordo com informações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar (CIPM), o militar revidou e conseguiu atingir dois criminosos, que morreram no local. O PM foi socorrido por populares para o Hospital Geral Ernesto Simões Filho, onde não resistiu aos ferimentos.

Segundo a Polícia Militar, não há mais dados sobre as circunstâncias do fato, que deverá ser apurado pela Polícia Civil.

Mortalidade policial

Contando com o caso desta quinta (28), somente neste ano de 2022, sete policiais militares foram mortos na Bahia. De acordo com dados da instituição, um deles estava em serviço, quatro de folga e dois pertenciam ao quadro da reserva remunerada ou reformado.

No ano passado, o total foi de 23 policiais mortos. Em 2020, o número de baixas na corporação foi de 13.

No dia 17 de junho, o soldado da PM Eder dos Santos Nascimento, 39 ano,s foi morto com um tiro na cabeça na cidade de Conceição da Feira, na Região Metropolitana de Feira de Santana. O crime aconteceu dentro de um bar na rua da Liberdade.

Já em maio deste ano, dois PMs foram mortos enquanto voltavam do enterro de um outro colega, o soldado Alexandre José Ferreira Menezes Silva, 30, que foi morto durante operação policial.

De acordo com informações da PM, duas viaturas com equipes da 3ª Companhia Independente (CIPM/Cajazeiras) estavam fazendo rondas de rotina na Rua Ulisses Guimarães no dia 7 de maio quando, por volta das 22h, quando foram recebidas a tiros por um grupo de homens armados. No tiroteio, dois soldados da PM ficaram feridos. Alexandre, que foi baleado na cabeça, e seu colega, Danilo Nunes Pinto Souza, atingido de raspão na orelha - e sobreviveu.

Na noite do dia 9 de maio, outros dois policiais militares foram atacados por criminosos quando retornavam do velório de Alexandre. Eles foram alcançados no bairro Fazenda Grande I, Boca da Mata. Um dos militares foi socorrido ao Hospital Municipal de Salvador, enquanto o outro militar recebeu atendimento do Samu no local. No entanto, não resistiram aos ferimentos e morreram.