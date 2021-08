Fazendo brigadeiros especiais, empresária superou medos e encontrou motivação

Há cerca de três anos, a confeitaria roubou o coração de Nilda Simão. Disposta a ajudar uma colega que precisava fazer uns brigadeiros, ela começou a empreender de forma quase despretensiosa. Em pouquíssimo tempo, percebeu que os doces davam uma boa complementação de renda e que a clientela adorava as variações que leite condensado e amor eram capazes de fazer. O fim do casamento impulsionou a profissionalizar o negócio que virou Brigadeirou (@nilda.brigadeirou).

Na pandemia, a Nilda desafiou a timidez e uma certa resistência com as redes sociais e percebeu que era através das plataformas digitais que poderia ampliar sua atuação e sua clientela. Enquanto aprendia a desafiar a produção de imagens e contéudos, contou (e conta até hoje) com a valorosa ajuda do filho Alexandre Simão que, por sua vez, aprendeu a fazer as massas dos brigadeiros, das palhas italianas e das demais delícias criadas por Nilda.



Nilda Simão e a experiência da Brigadeirou estarão no programa ao vivo Empregos e Soluções, à partir das 18 horas, na página do Jornal Correio, no Instagram. Durante a conversa com Flávia Paixão (@flaviapaixaooficial), essa empreendedora abordará os desafios de trabalhar em duas frentes (ela também tem emprego formal e divide o tempo entre as duas atividades), as superações e os aprendizados de quem vem se desafiando para colocar um pouco de doçura em dias tão amargos.

Nilda também falará como o cuidado com os detalhes na apresentação dos doces e as ideias de transformar as sobremesas em objetos para presentear, com caixas temáticas e embalagens especiais, criou um diferencial para sua marca.

Para saber mais, não perca o programa Empregos e Soluções dessa quarta-feira, 11, no Instagram.