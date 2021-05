FBF atende pedido do Bahia e altera data da semifinal do Baianão

A Federação Bahiana de Futebol (FBF) aceitou a solicitação do Bahia e alterou a data dos jogos da semifinal do Campeonato Baiano, contra o Bahia de Feira. O primeiro encontro, que estava marcado para o próximo sábado (8), às 19h30, será realizado no domingo (9), às 18h, no estádio de Pituaçu.

A partida de volta também passou por mudança. O duelo, que aconteceria na terça-feira (11), agora será na quarta-feira (12), às 21h30, na Arena Cajueiro.

O primeiro jogo entre Atlético de Alagoinhas e Juazeirense pela outra semifinal permanece no domingo (9), às 16h. Já o segundo confronto está marcado para quarta-feira (12), às 19h30.

A alteração da data da partida entre Bahia e Bahia de Feira foi definida após uma reunião entre a FBF, o Tremendão e a emissora detentora dos direitos de transmissão do campeonato, a TVE, nesta sexta-feira (7).

O Esquadrão solicitou a mudança através de um ofício enviado à FBF na última quinta-feira (6). O jogo estava marcado para o sábado (8), às 19h30, em Pituaçu. Um pouco antes, às 16h, o tricolor terá a partida de volta da final do Nordestão, contra o Ceará, em Fortaleza.

No ofício, o Bahia argumentou que jogar os dois duelos no mesmo dia e em cidades diferentes iria prejudicar a logística, e pediu para enfrentar o time de Feira de Santana no dia seguinte, domingo (9).

Veja as datas, horários e locais das semis:

Ida:

Atlético de Alagoinhas x Juazeirense: domingo (9), às 16h, no Carneirão, em Alagoinhas;

Bahia x Bahia de Feira: domingo (9), às 18h, em Pituaçu, em Salvador;

Volta:

Juazeirense x Atlético de Alagoinhas: quarta-feira (12), às 19h30, no Adauto Moraes, em Juazeiro;

Bahia de Feira x Bahia: quarta-feira (12), às 21h30, na Arena Cajueiro, em Feira de Santana;