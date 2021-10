FBI confirma que restos mortais encontrados são do noivo de Gabby Petito

Os restos mortais humanos encontrados em um parque da Flórida, nos EUA, na quarta-feira (20), foram confirmados pelo FBI com sendo de Brian Laundrie, noivo da influenciadora Gabby Petito, morta em setembro deste ano.

Segundo as autoridades norte-americanas, o corpo foi identificado pela arcada dentária. Com isso, as buscas por Brian, que tinha mandado de prisão por fraude, foram encerradas após cinco semanas e mais mistério recai sobre a morte do casal.

Nesta quarta (21), agentes do FBI estiveram na casa da família de Brian para informar sobre seu falecimento.

Os pais do rapaz foram os responsáveis por identificar itens pessoais de Brian, encontrados no Parque Ambiental Myakkahatchee Creek.

Relembre o caso

O corpo da jovem digital influencer Gabrielle Petito, conhecida como Gabby, de 22 anos, foi encontrado em um parque nacional nos Estados Unidos no dia 19 de setembro. A jovem estava sendo procurada após desaparecer durante uma viagem de carro com o noivo realizada oito dias antes.

Seus pais tiveram contato com a jovem pela última vez quando ela estava na área do Parque Nacional Grand Teton, no estado de Wyoming, onde o corpo foi encontrado.

Gabby e o namorado, Brian Laundrie, de 23 anos, começaram a viajar pelos Estados Unidos em uma van em julho. Laundrie voltou sozinho para casa em North Port, no estado da Flórida, há mais de duas semanas, com a van de Gabby. Ele foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores e desapareceu.

Os pais de Laundrie não o viam desde o dia 14 de setembro, segundo a polícia de North Port.