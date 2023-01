Fé e festa: Veja fotos do cortejo da Lavagem do Bonfim de 2023

Milhares de pessoas acompanharam o cortejo em homenagem ao Senhor do Bonfim na manhã desta quinta-feira (12). O trajeto de oito quilômetros que vai da Basílica da Conceição da Praia, no Comércio, até Colina Sagrada, no Bonfim, contou com a participação de baianos, devotos, turistas, representantes do candomblé e políticos. Veja abaixo fotos da festa religiosa.

Fotos: Marina Silva/CORREIO, Paula Fróes/CORREIO, Vinícius Harfush/CORREIO, Valter Pontes/SECOM

(Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Marina Silva / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Foto: Paula Fróes / CORREIO) (Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom) (Valter Pontes/Secom)