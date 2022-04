Febre online: entenda como funciona o mercado de apostas esportivas no Brasil

Com a chegada da pandemia, as relações virtuais se fortaleceram a se tornou cada vez mais comum optar pelos serviços online. E foi justamente isso o que aconteceu com o cenário das apostas esportivas.

É bem provável que você, pelo menos uma vez, tenha feito algum tipo de aposta envolvendo uma partida de futebol ou algum outro esporte. Se não fez, com certeza conhece alguém que adora gastar um dinheiro e fazer a 'fezinha' em casas de aposta esportiva. Ainda mais se for online, porque não faltam opções de empresas especializadas nesse mercado.

Casas de diversas partes do mundo oferecem o serviço no país há algum tempo e se tornaram febre em públicos de diferentes idades. A iminência desse mercado ser finalmente regularizado, após o ex-presidente Michel Temer sancionar a lei 13.756/18 há anos atrás, fez a procura do público aumentar e o marketing dessas empresas disparar absurdamente. A ponto de tomar conta das propagandas em programas esportivos na TV, rádio e internet.



O 43º episódio do O que a Bahia Quer Saber recebe o advogado Ricardo Maracajá, que tem especialização em gestão esportiva e explica quais são os limites legais das apostas online e o que a regulamentação mudará nesse cenário.

O programa também recebe o publicitário Jotapê Saraiva, que discute como acontecem as relações comerciais e de marketing entre os clubes de futebol e essas empresas. Em 2021, 19 dos 20 clubes da Série A do Brasileirão tinham patrocínios e parcerias com casas de aposta esportiva. Leonardo Bonavides, que é trader profissional, conta da sua experiência como apostador e seu trabalho com grupos de dicas para outros apostadores.

Com a chegada da regulamentação, é esperado que 600 mil empregos sejam gerados, segundo dados divulgados pelo governo, já que as empresas terão que estabelecer bases em território brasileiro, explorando setores como tecnologia e informação, ciência de dados, e marketing e publicidade.

A chegada dessas empresas para se adequar ao mercado brasileiro também deve movimentar cifras altíssimas e render montantes aos cofres públicos. A forma como isso deverá acontecer, você confere no podcast dessa semana.



A produção, narração e edição do programa é de Vinícius Harfush.

O Que a Bahia Quer Saber

O CORREIO produz podcasts desde 2017, quando iniciou o Bate-Pronto Podcast, sobre futebol baiano. Em 2020, lançamos o O Que a Bahia Quer Saber, podcast diário com notícias relevantes para o estado.

Em 2021, o O Que a Bahia Quer Saber volta com formato especial: a cada semana, o leitor (e ouvinte!) terá uma matéria especial, com o padrão do CORREIO de jornalismo, porém explorando toda a riqueza que o áudio pode trazer.