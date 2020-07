Fechado desde março, Mercado Modelo reabrirá nesta quinta (30)

Poucas coisas são tão a cara do baiano quanto ir ao Mercado Modelo. Fechado desde março, por conta da pandemia do novo coronavírus, um dos principais pontos turísticos de Salvador finalmente vai reabrir as portas nesta quinta-feira (30).

Como todos os demais centros comerciais, o mercado terá que se adaptar ao chamado "novo normal". Ou seja, quem pretende frequentar o local terá que seguir novas regras. As principais são: só será permitido entrar no local pela porta da frente e sair pela porta do fundo, e a capacidade será reduzida, para que seja respeitado o espaço de 9 metros quadrados por pessoa.

Além disso, o espaço passará por limpezas de desinfecção e testagens para detectar possíveis infectados pela covid-19. Nesta quarta (29), por exemplo, equipes da Secretaria Municipal de Saúde e da Secretaria Municipal de Ordem Pública irão até o Mercado Modelo para preparar todo o protocolo de abertura.

Nesta tarde, às 15h, na área externa, cerca de 260 permissionários do Mercado Modelo farão os testes rápidos da covid-19. A testagem detecta a presença de anticorpos para o novo coronavírus em minutos.

"Com essa ação, realizada a partir da parceria com a Secretaria de Saúde, poderemos reabrir com mais segurança, este que é um equipamento histórico da nossa cidade", destaca Marcus Passos, secretário de Ordem Pública do Município.

Na ocasião, a Limpurb também realizará o serviço de desinfecção no local.

A reinauguração do Mercado Modelo acontece nesta quinta-feira (30), com as presenças do prefeito ACM Neto e do secretário Marcus Passos. No mesmo evento, será inaugurada a nova Praça Cairu.