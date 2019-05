Fechado há dois anos o Unique Cerimonial muda de dono e será reaberto em junho

(Divulgação)

Cerimonial passou por uma reforma e ampliação

Fechado desde setembro de 2017, o cerimonial Unique, que funcionava na Avenida Tancredo Neves, vai reabrir em junho próximo. O imóvel foi comprado por Carlos Joel, dono da Unirb, e está passando por uma reforma e ampliação que permitirá a otimização de toda a área que é de 2.2 mil m². De acordo com o empresário, além do cerimonial com capacidade para até 1,2 mil pessoas, o espaço ganhará 20 salas de aulas que abrigarão alguns cursos lúdicos da instituição de ensino e que poderão ser ocupadas também por empresas de promoção de eventos. Joel diz que ainda não decidiu se manterá o nome Unique, mas garante que a cidade terá de volta o cerimonial que também poderá funcionar como um centro de convenções privado.

A vez dos pets

Em franco processo de expansão, o mercado de pets vai ganhar duas lojas nos próximos dias em dois grandes shoppings da cidade. Ambos no modelo de lojas colaborativas. A Villa Pet Salvador será aberta no Shopping Paralela e é resultado de uma parceria com o Instituto Petruska Barreiro, enquanto a Bem Pet Store, terá sua unidade no Shopping Barra.



Degustação

Vera Lima está preparando um coquetel para apresentação do novo cardápio do cerimonial que leva seu nome para o próximo dia 30 de maio (quinta-feira), às 17h. Durante o evento, exclusivo para convidados, que Vera conduzirá ao lado da filha e sócia Paula Lima, serão apresentadas receitas especiais criadas por elas para os clientes do bufê que completa 15 anos.

(Foto:Stúdio Enzo/Divulgação)

Vera e Paula Lima celebram 15 anos de seu bufê

Balada

A Bud Basement, que fez sucesso na Copa de 2018, volta a Salvador em junho. A primeira edição está marcada para o próximo dia 8 de junho em clima junino, mesclando o modelo anterior ao estilo do Flow Festival, evento que atraiu milhares de pessoas para o Trapiche Barnabé no verão passado. Inspirado na tendência de festas cosmopolitas dos grandes centros urbanos do mundo, a festa terá oito edições, sendo que na primeira as atrações serão Edinho Caraíva, Forró Sorrateiro e Forró da Gota. O evento será realizado pela 2GB Entretenimento, Agência Califórnia e Feed Experience Hub, que promovem o Flow Festival, o Biergarten e o Pura Vida Festival



Expansão

Inaugurada em 1990 e funcionando até hoje na Rua Agnelo de Brito, na Garibaldi, a Clínica Oftalmológica Torres ganhou sua primeira filial. A nova unidade abriu as portas no Centro Médico Bela Vista, que há cinco meses funciona no Shopping Bela Vista, no Cabula. No comando da nova clínica, o médico Jefferson Torres - que atenderá no novo endereço apenas uma vez por semana - juntamente com o filho Rodrigo Torres, também oftalmologista, e duas médicas da mesma especialidade, Juliana Ferrari e Alexandra Luguera. O centro cirúrgico, assim como seu consultório e os demais serviços ofertados pela clínica, permanecerão funcionando integralmente na matriz.

(Divulgação)

Oftalmologista Jefferson Torres abriu primeira filial da clínica no Bela Vista

De olho na santa

Nem bem Irmã Dulce foi anunciada como santa e o trade turístico local já está de olho nos ganhos que o turismo religioso trará para cidade. Na última quarta-feira (22), representantes do segmento se reuniram no Fera Palace Hotel para discutir a adoção de uma data ou período anual para comemorar e cultuar a santificação de Santa Dulce dos Pobres. Nada de errado com isso, afinal o turismo religioso não é apenas fé, mas também geração de renda e negócios. E o melhor, o turista religioso é mais fiel.



Talk show

Wanda Chase vai inaugurar um projeto de talk show no próximo dia 5, às 19h, no restaurante Solar do Palacete das Artes. Nesta primeira edição, que tem como tema o amor, a jornalista vai conversar com o cantor e compositor Tatau e com o psicanalista Alan Cordeiro. O projeto será quinzenal e a produção é de Arlon Souza.

(Divulgação)

Wanda Chase vai comandar talk show no Solar do Palacete das Artes

Letras

Farol é o nome do novo livro da escritora Mabel Velloso que será lançado na próxima quarta-feira (29), no stand da Editora Caramurê, no 2º piso do Shopping Barra. As ilustrações da obra são de Carol Feitosa.