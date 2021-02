Fecomércio apoia decisão do Legislativo de priorizar reformas e combate à pandemia

Os trabalhos legislativos foram abertos em sessão solenete na quarta-feira (3), com os presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, assinando compromisso prometendo priorizar o combate ao coronavírus e as pautas de recuperação da economia. As reformas tributária e administrativa devem ser prioridades. Em nota, a Fecomércio-BA manifestou satisfação com as intenções anunciadas e com a agenda de reativação econômica do país.

Para a entidade, a declaração conjunta "evidencia a busca do novo Legislativo pelo trabalho em equilíbrio, com diálogo e respeito, o que só vem a beneficiar a população brasileira, num momento ainda tão delicado diante da crise econômica e sanitária gerada pela pandemia".

O presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, acredita que as reformas ganharão celeridade. “Precisamos da efetivação dessas reformas para que o setor produtivo brasileiro volte a crescer, investir e a gerar empregos. Confiamos na responsabilidade do Congresso Nacional para saber guiar as discussões das matérias importantes para o desenvolvimento”, diz.