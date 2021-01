Fecomércio-BA cria novos projetos para incentivar a inovação

A Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (Fecomércio-BA) anunciou a criação do Centro de Inovação, uma iniciativa da entidade que representa 35 sindicatos de empresários lojistas para fomentar a inovação em 2021. O Inovacom-Ba tem o objetivo de incentivar práticas inovadoras, permitindo a integração de empresas e associações voltadas para a atividade comercial.

O Centro de Inovação propõe a possibilidade de ampliação dos negócios, por meio de ações como qualificações, mentorias, criação de fóruns do Comércio e do Turismo, e participações em eventos, entre outras.

Além disso, acontece no dia 3 de fevereiro o lançamento da Câmara de Inovação e Tecnologia (CIT), que vai reunir 30 empresas e entidades privadas e públicas. A câmara se junta às outras seis já existentes na Fecomércio-BA.

Algumas secretarias como a Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado da Bahia (Secti), Secretaria Municipal de Sustentabilidade e Resiliência (Secis) e Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur), também fazem parte da CIT da Fecomércio-BA.

Entre as empresas, estão a Solutis, Cubos, Vale do Dendê, o Hub de Salvador, o Hub de Inovação do Banco do Nordeste (BNB) e os braços sociais, que completam o Sistema Fecomércio-BA, Sesc (Serviço Social do Comércio) e Senac (Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial).