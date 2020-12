Fecomércio-BA e Sebrae lançam livro sobre a história do comércio de Salvador

Caminhos do Comércio em Salvador é o título da publicação que vai ser lançada pela Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Estado da Bahia (Fecomércio-BA), com apoio do Sebrae, em um evento na terça-feira (15), a partir das 10h, transmitido no canal da federação no YouTube.

O lançamento será um talk show online, com abertura do presidente da Fecomércio-BA, Carlos de Souza Andrade, reunindo o autor, jornalista Carlos Ribeiro, e alguns dos principais entrevistados, todos membros da Academia de Letras da Bahia: o economista Armando Avena, o arquiteto Francisco Senna e o arquiteto Paulo Ormindo.



Fruto de uma profunda pesquisa histórica, cada capítulo do livro aborda os caminhos trilhados na expansão da atividade comercial na capital baiana, desde os idos do Brasil Colônia à segunda década do século XXI, com destaque para as zonas comerciais de bairro e sua importância para o desenvolvimento socioeconômico de Salvador