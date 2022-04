Federação com PT propõe revogar reforma trabalhista

A federação partidária formada por PT, PCdoB e PV incluiu a defesa da revogação da reforma trabalhista e do teto de gastos em sua carta-programa. Denominada Brasil da esperança, a federação foi registrada nesta segunda-feira (18) em cartório eleitoral junto com o programa e o estatuto para depois ser encaminhada ao TSE (Tribunal Superior Eleitoral). Como define a legislação, a relação entre os partidos fica fixada por quatro anos, inclusive para as próximas eleições municipais.

O documento final foi redigido em reunião que começou no sábado (16) e terminou no domingo (17) com representantes dos partidos. Eles usaram como base documento discutido e aprovado na reunião do diretório nacional petista, na quarta (13), embora o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) reconheça entraves para a iniciativa, dia reportagem da Folha.

Um documento preliminar indicava o termo "revisão" da reforma trabalhista, que foi alterado após as discussões no encontro da direção do PT. A opção pela palavra "revogação" teve apoio de todas as correntes do partido, inclusive a de Lula.

O ex-presidente tem afirmado que pretende retomar direitos que foram extintos. O petista também tem dito que é a favor da valorização do papel dos sindicatos e de uma legislação que inclua trabalhadores de aplicativos.

No sábado, os dirigentes de PV e PC do B referendaram o novo termo e decidiram encampar a defesa da revogação do teto de gastos.

Aliados de Lula, porém, dizem que na prática só devem ser revogados trechos pontuais da reforma. Até porque é preciso que o Congresso aprove as alterações.