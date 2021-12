Feira Baiana da Agricultura Familiar será realizada no Parque Costa Azul

A 12ª edição da Feira Baiana da Agricultura Familiar e Economia Solidária acontecerá no período de 15 a 19 de dezembro, no Parque Costa Azul. Durante cinco dias, quem visitar a feira poderá degustar e adquirir produtos saudáveis e inovadores, produzidos por famílias de agricultores de todas as regiões do estado. Terá pasta de castanha de caju, doce de buriti, cervejas de cacau, licuri, umbu e maracujá da Caatinga, umbuzada, iogurtes de umbu, café e licuri, espetinho de bode, doces, geleias, derivados de mandioca, óleo de licuri, chocolates de origem, mel com pedaços de favo, flocão de milho não transgênico e muito mais.

Nessa edição, a feira contará com espaços inéditos como licuriteria (produtos derivados do licuri), umbuteria (produtos derivados do umbu), cajuteria (produtos derivados do caju), cachaçaria, cafeteria, chocolateria e sorveteria, com picolés produzidos com frutas do Cerrado, a exemplo de pequi e cagaita.

Na 12ª Feira o público poderá conhecer e adquirir os produtos das tendas indígena, quilombola e de artesanatos da Bahia. Haverá também a Vila Gastronômica, que servirá comidas rápidas e petiscos, utilizando ingredientes da agricultura familiar. Outras atrações são a área para lazer infantil; o espaço para adoção de animais; a Cozinha Show com chefs de cozinha renomados como Lili Almeida, Fabrício Lemos, Solange Borges e Matheus Almeida, e, ainda, uma programação cultural, com muita diversidade de ritmos para todos os gostos.