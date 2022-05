Feira da Sé realiza edição especial em homenagem ao Dia das Mães

A Feira da Sé desembarcará, pela primeira vez, no bairro da Pituba nos dias 6, 7 e 8 de maio.O evento vai acontecer na Praça Ana Lúcia Magalhães, das 16h às 20h na sexta, e das 11h às 20h no sábado e no domingo, levando, além das barracas com expositores de diversas áreas, uma programação cultural para a família.

Com cerca de 60 barracas, o público que for à feira poderá conferir produtos autorais e feitos à mão pelos próprios expositores, entre itens de artesanato tradicional e moda, incluindo roupas e acessórios diversos, produtos para decoração da casa, além de itens colecionáveis, como vinis e bonecas das décadas de 80, 90 e 2000.

A feira também contará com barracas de comidas típicas da Bahia, de outros estados e produtos artesanais, como pães, compotas e cervejas. Para os amantes da literatura, haverá espaço dedicado a editoras baianas, com livros exclusivos de escritores da terra.

Ação Dia das Mães

Em virtude do Dia das Mães, comemorado no domingo (8), a Feira da Sé promoverá uma ação social, com arrecadação de alimentos não-perecíveis em benefício da Associação de Vendedores e Ambulantes do Pelourinho (AVALP) e da Associação dos Barraqueiros do Terreiro de Jesus, ambas localizadas no Centro Histórico de Salvador. Para participar, basta levar sua doação até o local da feira, na Praça Ana Lúcia Magalhães. Representantes das instituições estarão recolhendo os donativos durante os três dias do evento.

Já para divertir o público, a Feira da Sé, que está com horário mais extenso no fim de semana, preparou uma programação variada para toda a família, com atividades infantis e atrações musicais.

Na sexta-feira (6), a partir das 16h30, tem apresentação do espetáculo circense “O Circo de um Homem Só”, com o ator João Lima. Executado pelo palhaço Tiziu, que decide realizar sozinho um espetáculo de circo completo, traz para o público de hoje a nostalgia e lirismo dos pequenos circos itinerantes.

No sábado (7), as mulheres do grupo Exploesia apresentam performance de arte poética autoral a partir das 15h30. Na sequência, é a vez do espetáculo “Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense” que homenageia os clássicos da dramaturgia dos palhaços - Circo Picolino, com as circenses Carol Guedes, Luana Serrat e Nina Porto. A apresentação começa a partir das 17h. Para finalizar o dia, às 18h, haverá apresentação do grupo de chorinho Gente do Choro, com Carlinhos do Bandolim, Jailson no violão de sete cordas e a percussão do pandeiro fica com Débora.

Já no domingo, quando, além do Dia das Mães também se comemora o Dia do Artista Plástico, a programação para a criançada começa cedinho, a partir das 11h, com uma sessão de pintura coletiva com Anunciação. O artista plástico que possui um ateliê no Pelourinho, afirma que “A arte é o meu mundo, local onde posso traduzir meus sentimentos e o meu amor de maneira livre e original”.

À tarde, a partir das 15h30, o grupo Exploesia volta a se apresentar na feira. Às 17h30, tem apresentação do grupo Elio Circus, com perna de pau, palhaços e malabarismos e, às 18h, fechando a programação da Feira da Sé, tem show de Laurent Rivemales Trio. Músico francês criador do projeto “Jazz Na Avenida”, Laurent compartilha o palco com o contrabaixista Nino Bezerra e o pianista Isais Rabelo, ambos soteropolitanos.

Programação

Sexta-feira, 06/05 16h30 – Espetáculo “O Circo de um Homem Só”, com João Lima

Sábado, 07/05 15h30 – Movimento poético com o grupo Exploesia

17h – Espetáculo “Clássicas, Uma Montagem Teatral Circense”, com Carol Guedes, Luana Serrat e Nina Porto

18h – Grupo de Chorinho Gente do Choro, com Carlinhos do Bandolin e outros.

Domingo, 08/05

11h – Pintura coletiva com o artista plástico Anunciação

15h30 – Movimento poético com o grupo Exploesia

16h – Pintura coletiva com o artista plástico Anunciação 17h – Apresentação de Elio Circus

18h – Show Laurent Rivemales Trio A Feira da Sé é uma realização do Instituto ACM e conta com apoios da Prefeitura Municipal de Salvador, da Rede Bahia e do jornal Correio.