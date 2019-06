Feira das Artes de Mucugê, na Chapada, acontece no sábado (8)

Acontece no sábado (8) a 4ª edição da Feira de Artes de Mucugê, na Chapada Diamantina. O evento começa às 16h e inclui artesanato, capoeira, sarau, oficina de teatro, atividades para crianças, música ao vivo e uma trezena de Santo Antônio.

O evento acontece no Largo da Igreja de Santo Antônio e tem entrada gratuita.

(Foto: Reprodução)

O DJ VirguLINUX e o projeto Som na Radiola cuidam do som durante os intervalos. A programação se encerra com shows de Ana Clara Neves (às 20h30) e Roque Luy (21h30).

Veja a programação completa:

16h: Atividade para crianças com Patrícia Bastos

17h: Apresentação do grupo de Karatê e, às 17:30, dança Tribal Fusion e o coral Pequenos Cantores de Mucugê

18h: Oficina de Teatro com o coletivo Teatro Provocação, facilitada pelo Arteeducador, Lucas Mattos

18h30: Acontece o Sarau #PalcoAberto – Traga sua Arte! com microfone livre para quem deseja mostrar seu talento

19h: Apresentação de capoeira e samba de roda com o grupo Corda Bamba

20h: A Feira dará um intervalo nas atrações para prestigiar as atividades da trezena de Santo Antônio.

20h30: Apresentação da cantora Ana Clara Neves

21h30: Show de Roque Luy