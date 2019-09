Feira de Artes movimenta o Campo Grande durante Festival da Primavera

A estudante de enfermagem Vinicia Souza, 23 anos, estava passando pela região do Campo Grande, nesta terça-feira (17), quando viu uma movimentação atípica na principal praça do bairro, e resolveu “dar uma olhadinha”. Ela contou que ficou surpresa com a variedade de produtos expostos na 8ª edição da Feira de Artes da Primavera.

O evento é promovido pela Prefeitura em parceria com a Associação dos Artesãos da Bahia, e reúne 500 expositores de todo o estado, com cerâmica, fuxico, tricô, flores, artigos pet, pratos da culinária baiana e uma gama de atrações culturais.

Vinicia contou que explorou todo o espaço, em especial as peças de artesanato e a gastronomia, mas acabou levando mudas de morango. “Vou levar para meu pai. Ele tem uma roça no interior de Pernambuco e eu vou para lá essa semana. Gostei bastante da feira. Nunca tinha visitado uma desse tipo. Muito organizada, bonita e movimentada”, disse.

Mudas de diversas espécies podem ser encontradas na feira (Foto: Arisson Marinho/ CORREIO)

A diversidade também chama atenção de quem passa pelo local. Nos espaços reservados à venda de flores e plantas é possível encontrar orquídeas, rosas, pés de alecrim, tomilho, orégano e muitas plantas aromáticas e ornamentais. O evento tem também espaço para o mercado pet, em especial para cães e gatos.

As apresentações culturais começam às 16h. Na programação, música e manifestações como samba de roda. No aspecto gastronômico, além dos pratos tradicionais, bolos e doces típicos, o evento também conta com delícias regionais, a exemplo da maniçoba, e estandes especializados com opções e variações para adeptos da culinária vegana.

Também há espaço para o aprendizado do artesanato. Estão sendo realizadas oficinas de artes abertas ao público, através do Projeto Adaba Jovem Aprendiz, onde crianças e adultos interessados podem aprender a produzir peças.

Segundo o município, a feira é um estímulo ao empreendedorismo e a cultura. Ela foi aberta anteontem e segue até a próxima segunda-feira, na Praça Dois de Julho, Campo Grande, sempre das 9h às 21h.

Nesta edição, a novidade é o Corredor de Cerâmica, uma ala com cerca de 50 expositores que ofertam peças produzidas em Maragogipinho, distrito do município de Aratuípe, no Recôncavo.

A feira faz parte da programação do Festival da Primavera, que acontece até o dia 29 em vários pontos de Salvador, incluindo o Comércio. A partir deste final de semana, ele receberá as primeiras atrações do evento. Esta é a primeira vez que o bairro histórico será o palco principal do festival, que marca a chegada da estação das flores.

Comércio terá eventos neste fim de semana (Foto: Divulgação)

No sábado acontece a Feira Criativa, das 12h às 22h, na Praça da Inglaterra. O evento reunirá dezenas de estandes gastronômicos, de cultura pop, artesanato, sustentabilidade, programação infantil e shows.

Ainda na praça, o público poderá assistir, neste sábado, às 15h, a mostra Casulo de Artes Inclusivas. Formado por artistas deficientes, o grupo produz e desenvolve ações culturais de teatro e música e já se consagrou como um marco no cenário artístico da capital baiana. Logo após a apresentação, o projeto idealizado pelo músico Luciano Calazans, “Tribass”, toca no local a partir das 16h.

Por volta das 19h deste sábado, a Orquestra Popular da Bahia (OPB) faz show especial para o Festival da Primavera, o “The Beatles”, com participações especiais dos cantores Tuca Fernandes, Alex Góes e Serginho (Adão Negro). Quem encerra as apresentações é o reggae da banda Diamba. Tudo de graça!

Confira a programação completa.