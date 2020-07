Feira de carros clandestina na Paralela é desarticulada por força-tarefa da PM e prefeitura

Uma feira de carros clandestina, montada na na região da Avenida Paralela, foi desarticulada na manhã deste domingo (5). No local, próximo ao Parque de Exposições, estavam concentrados de forma irregular mais de 200 veículos, reunindo cerca de 300 pessoas.

Os motoristas e visitantes se dispersaram com a chegada da força-tarefa da Prefeitura, liderada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) com apoio da Polícia Militar (PM) e suporte da Transalvador. Para garantir que não aconteça nova aglomeração, equipes continuam no local ao longo deste domingo (5).

“Não podemos permitir aglomerações na cidade e nem atividades que ferem a legislação. Agimos de forma rápida e eficiente e vamos manter o monitorando na região”, disse o titular da Sedur, Sérgio Guanabara.