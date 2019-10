Feira de empregos com palestras e minicursos acontece em Salvador

A Feira de Oportunidades do Grau Técnico acontece em Salvador nesta quinta-feira (31), na Unidade Fonte Nova. Gratuito para o público em geral, o evento é voltado para o profissional que busca se colocar no mercado de trabalho. Empresas parceiras também podem aproveitar a feira para selecionar profissionais e estudantes qualificados para suas vagas.

O evento acontece das 8h às 20h. As oportunidades de emprego são ofertadas pelos agentes integradores Capacitação Inserção e Desenvolvimento (Cide), Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE), Conector, Ello, Estágios Integrados do Brasil (EIB), Habilita RH, Inovar RH, Instituto Brasileiro Pró-Educação, Trabalho e Desenvolvimento (Isbet), Instituto Euvaldo Lodi (IEL), Serviço Municipal de Intermediação de Mão de Obra (Simm), Sui Generis, Super Estágios e Valverde RH, entre outros. O evento conta ainda com o apoio da Agência de Encaminhamento Grau Técnico.

Ao longo do dia, estão programadas atividades para preparar os participantes para o mercado de trabalho, como palestras, workshops e minicursos. Também serão prestados serviços como massoterapia, estética dos pés, orientação nutricional, aferição de IMC e colesterol, entre outros.

Veja a programação de palestras:

Carreira e Empregabilidade (9h às 10h)

Planejamento de Carreira (10h às 11h)

Mundo do Trabalho e Qualificação (11h às 12h)

A Tecnologia a Favor do Tempo (11h às 12h)

Oficina de Currículos (12h às 13h)

LinkedIn (13h30 às 14h30)

Empreendedorismo Jovem (14h às 15h)

Inovação e Startup (15h às 16h)

Jogos Coorporativos (16h às 17h)

Inovação e Carreira (18h às 19h).

Programação de oficinas e minicursos



Jogos de Tabuleiros Modernos, (10h às 11h)

Oficina de Sinais Vitais (14h às 17h)

Oficina de Exame de Colesterol Total (14h às 17h)

Oficina de primeiros Socorros (15h às 17h)

Orientações para Emissão do Termo de Responsabilidade Técnica (TRT) (15h às 17h)

Tecnologia e Oportunidades de Mercado (15h às 17h)

Minicurso Criação de MEI e Tributação (15h às 17h).

Autoconhecimento (17h às 18h)

A feira já aconteceu em várias cidades, como Aracaju, Belo Horizonte, Campina Grande, Fortaleza, Maceió, Olinda, Recife e Taguatinga (DF) e agora volta a Salvador. Maior rede de ensino técnico particular do País, o Grau Técnico é o carro-chefe do grupo Grau Educacional. A franquia está presente em todas as regiões brasileiras. Também integra o Grau Educacional a franquia Nível A, voltada para cursos profissionalizantes. Em breve o grupo começará a operar com as franquias Grau Médio Técnico, Colégio Grau e Faculdade Grau.



Serviço

Feira de Oportunidades

Quando: Na quinta-feira (31), das 10h às 20h

Onde: no Grau Técnico Fonte Nova – Rua Professora Anfrísia Santiago, 432, Nazaré, Salvador (BA).

Telefone: (71) 3013-7777.

WhatsApp: (71) 98548-0422.

E-mail: salvador-fontenova@grautecnico.com.br