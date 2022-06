Feira de negócios Origem Week reúne produtos gourmet da Bahia no Centro de Convenções

O primeiro dia da feira de negócios Origem Week, ocorrido nesta quinta-feira (9) no Centro de Convenções de Salvador, reuniu diversas cadeias produtivas da Bahia e do Brasil, com produtos de origem gourmet e artesanais, destacando a primeira edição soteropolitana do Chocolat Festival.

"A primeira edição soteropolitana do Chocolat Festival compõe o Origem Week, onde teremos outras cadeias produtivas do estado da Bahia presentes no evento. É um evento rico, com mais de 250 marcas de produtos de origem, como mel doces, geleias, cachaças, cervejas, vinhos, cervejas, artesanatos e, naturalmente, muito chocolate", afirma Marco Lessa, organizador-geral do evento.

Nesta quinta, a feira contou com o Encontro do Fórum Estadual de Gestores da Agricultura, Pecuária, Irrigação, Pesca e Aquicultura da Bahia (Feagri) e a abertura oficial da Feira Origem Week com a Cozinha Show, momento em que foram apresentadas receitas ao vivo e workshops. O público também participou de uma oficina de preparo de café, de uma degustação de cafés da região da Chapada Diamantina e experienciou preparos de café expresso e filtrados.

O Ateliê do Chocolate, com esculturas de chocolate ao comando dos chefs Lucas Corazza, jurado no programa Que Seja Doce, do GNT, especialista em chocolate e formado na França, Rafael Barros, eleito pela revista Veja o melhor Confeiteiro de São Paulo, e Tati Benazzi, Cake designer especialista em bolos esculpidos e aerografia, também esteve presente da feira.

Durante os quatro dias de cada evento, produtores, chocolateiros, jovens empreendedores, chefs especializados, pesquisadores e técnicos podem acompanhar o que as dezenas de expositores têm a apresentar sobre as inovações e a tradicional cultura fascinante do cacau e do chocolate.

Os expositores que participam do evento ressaltam a importância da feira. "A gente veio junto com a Associação de Agroturismo de Morro do Chapéu e está sendo muito interessante participar porque as pessoas estão conhecendo os nossos produtos, não só os que estão expostos. Está sendo uma experiência muito enriquecedora", pontou Laís Cerqueira, da Akã Óleos Essenciais. "Está sendo um prazer participar, especialmente porque estamos perto dos consumidores. O evento está lindo e muito organizado", disse Betânia Miranda, da Fredericci Queijos Finos.



Programação

Na sexta-feira (10), o evento continua com nova rodada de negócios do Origem Brasil a partir das 9h. A partir de 10h, a Feira Origem Week estará aberta apenas para convidados B2B, entidades setoriais, compradores, empresas e imprensa e às 14h há abertura para o público.

Na Cozinha Show, é dia dos chefs Kaywa Hilton (15h30), Mariana Brito (17h30) e Lucas Corazza (19h30). No auditório, a partir das 16h, acontece o Seminário Bahia Descobre a Bahia a palestra “Luz, câmera, exportação” de Mauricio Manfré. Às 17h40, a Setur apresenta “Um país chamado Bahia” e, por fim, às 18h30, tem palestra “O valor Global do Produto local” com Rogério Ruschel.



No Salão do Café, às 14h, tem Workshop: Tendências para Cafeterias com Mariana Proença, da Yolo Coffee Bar; depois tem papo sobre Cafés Especiais: Produção com Sustentabilidade, com Luca Allegro do Latitude 13; e, por fim, Degustação Orientada sobre diferença entre café especial e tradicional, com Lucas Campos do Café Blenditto.

No sábado, a programação começa às 14h, com a abertura da Feira Origem Week para o público. A partir das 15h30, tem Cozinha Show com os chefs Marcos Almeida, e Bruno Tupinambá.



No auditório, entre 15h30 e 20h, acontece o Fórum do Cacau e Chocolate, que reúne nomes como Orlantildes Pereira (Leilão do Cacau), Adriana Reis e Pedro Magalhães Neto (Fazenda Lajedo do Ouro), Beatrix Cacao, Secretário João Carlos Leão Ramos (SEDAP Pará) e Valnei Pestana e Tales Rocha.



No Salão do Café, a partir das 14h, é dia de Degustação de diferentes extrações e preparos de expresso com Ramon Silva e Luca Allegro, do Latitude 13; Degustação da marca Nescafé Origens e o projeto Colmeia - Café e Mel com Fábio Lúcio Martins Neto, e Degustação Orientada de cafés da Bahia.



No último dia de evento, a programação começa às 14h, com a abertura da Feira Origem Week para o público. A partir das 15h30, tem Cozinha Show com os chefs Cida Pescadora (15h30), Rafael Barros (17h30) e Tati Benazzi (19h30).



Já o último dia de Salão do Café conta com a palestra “Aprenda sobre drinques alcoólicos de cachaça, chocolate e café” de Raimundo Freire; Degustação Orientada de cafés da Bahia e, por fim, Filtrando Sabor - Oficina de Preparo de Café com Lucas Campos, do Café Blenditto.



O Ateliê do Chocolate segue sob o comando dos chefs Lucas Corazza, Rafael Barros e Tati Benazzi todos os dias do evento.



Serviço



Origem Week – Feira de Negócios

Quando: 09 a 12 de junho

Onde: Centro de Convenções de Salvador

Ingressos: R$ 20/R$ 10 (https://chocolatfestival.byinti.com/#/event/chocolat-festival-origem-week)

Mais informações: www.chocolatfestival.com