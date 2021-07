Feira de Santana anuncia retorno das aulas presenciais

A prefeitura de Feira de Santana anunciou nesta segunda-feira (12) o retorno das aulas em formato híbrido (presencial e online), que está previsto para o dia 19 de julho.

Segundo prevê o decreto, é necessário cumprir algumas medidas para que as atividades sejam retomadas com segurança, como o uso obrigatório de máscaras de proteção, sendo que cada aluno deverá levar uma máscara extra para que sejam trocadas. Já as escolas deverão adquirir termômetros digitais com infravermelhos e, antes de passar pelas catracas, todos devem medir a temperatura.

Outra exigência é que as unidades de ensino limite ao máximo o número de pessoas circulando pela instituição, evitando a presença até mesmo de pais e/ou responsáveis; distanciamento no ambiente escolar, incluindo o revezamento dos horários de entrada e saída, da recreação e especialmente o número de alunos por sala, que está limitado a 50% da capacidade; manutenção e higienização dos ambientes, em todo o final das atividades presenciais, com aplicação de produtos desinfetantes, higienização contínua de banheiros, salas de aula, maçanetas, bebedouros e corrimões, além da disponibilização de álcool em gel 70% em todos os ambientes.

É exigido também que haja ventilação dos ambientes, mantendo janelas e portas sempre abertas durante as aulas.

O decreto determina ainda o prazo de 15 dias, contados a partir desta segunda, para a Secretaria Municipal de Educação, em conjunto com a representação dos (as) servidores (as) da Educação, com o Conselho Municipal de Educação e com o necessário suporte da Secretaria Municipal de Saúde, apresentar protocolo sanitário a ser utilizado em casa escola da rede pública municipal de ensino.