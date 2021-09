Feira de Santana: Caminhoneiro é preso com R$ 500 mil em sapatos falsificados

Um caminhão carregado de sapatos falsificados foi flagrado pela polícia em Feira de Santana, na noite desta segunda-feira (20). A mercadoria era avaliada em R$ 500 mil e um homem de 52 anos foi preso.

De acordo com o delegado Gustavo Coutinho, que é titular da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos em Rodovias (Decarga), especializada responsável pelo caso, o caminhão com os produtos saiu da cidade mineira de Nova Serrana com destino aos estados da Paraíba e Rio Grande do Norte.



“Com a informação de que o veículo passaria pela BR-324, na noite de ontem, realizamos uma campana horas antes e conseguimos fazer a abordagem. O motorista foi preso em flagrante”, explicou o titular da Decarga.

O material apreendido será encaminhado aos representantes das marcas que foram falsificadas e será destruído. “Novas operações serão realizadas nos próximos dias para coibir esse tipo de crime”, acrescentou Gustavo Coutinho.