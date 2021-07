Feira de Santana: Cinco mulheres são assaltadas e feitas reféns em Conjunto residencial

Cinco mulheres foram assaltadas e mantidas reféns em uma residência no Complexo do Jomafa em Feira de Santana, no dia último dia 7 de julho. A polícia só autorizou a família a divulgar o caso na quarta-feira (21). O fato aconteceu após os proprietários da casa colocarem um anúncio para a venda da residência em um site de negócios. A informação é do Acorda Cidade.

Após o anúncio para a venda, um homem entrou em contato por telefone mostrando estar interessado em adquirir o imóvel. Em companhia de duas pessoas, o homem foi até o local com o falso intuito de conhecer suas dependências. Ao notar que no local havia cinco mulheres, das quais duas eram idosas, e duas, senhoras com deficiências, o trio anunciou o assalto e as fez de reféns. Ninguém ficou ferido.

De acordo com uma das moradoras, que não quis se identificar, os homens estavam um veículo gol vermelho, levaram cartões de crédito, cinco celulares, quase dois mil reais. Após o assalto, também compraram cerca de quatro mil reais em joias em lojas da cidade.

O Correio tentou contato com a Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos (DRFR), que investiga o caso, mas não obteve resposta até a publicação desta reportagem.