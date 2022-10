Feira de Santana: Idoso é preso após tocar partes íntimas de criança em ônibus

Um idoso de 68 anos foi preso em flagrante após ser acusado de tocar as partes íntimas de uma criança de 10 anos. O caso aconteceu na manhã desta quinta-feira (13), dentro de um ônibus, na cidade de Feira de Santana.

De acordo com a Polícia Civil, o homem foi denunciado pelo pai da menina. Todos estavam dentro de um ônibus coletivo urbano da cidade com o crime ocorreu.

Ainda segundo a investigação, o homem foi preso pelo núcleo de Repressão aos Crimes Contra a Criança e o Adolescente de Feira, acusado de praticar estupro de vulnerável. O caso ocorreu no ônibus do BRT que faz linha Conder/Terminal Central.

A menina e testemunhas já foram ouvidos. Em entrevista ao site feirense Acorda Cidade, o delegado Gustavo Coutinho disse que a criança relatou que estava com o pai e a irmã no ônibus, e que acabou sentando ao lado do idoso, enquanto o restante da família estava no banco de trás.

A garota estava sentada ao lado da janela quando, segundo relatou, o homem sentou ao seu lado e passou a mão por sua perna, sendo repreendido por ela mesma. Em seguida, ele insistiu e levou a mão até as partes íntimas da criança, que se levantou imediatamente e foi sentar perto dos familiares.

"Ao sentar, a própria irmã verificou que ela estava meio chorosa, mas ela não falou no momento. Após o ônibus parar no ponto, ela desceu com o pai e a irmã, e quando desceram o pai a viu chorando e perguntou o que aconteceu. Com isso, o pai da menina, com alguns populares, pararam o ônibus e ligaram para a polícia, que efetuou a prisão em flagrante deste senhor e o conduziu para a delegacia”, relatou o delegado.

O acusado também foi ouvido na delegacia e negou o crime. O crime foi tipificado como estupro de vulnerável.