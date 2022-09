Feira de Santana inaugura loja de uma das maiores empresas de mercado pet do país

Inaugurou nesta quarta-feira (14), em Feira de Santana, a primeira loja da Cobasi da Bahia. A empresa é uma das maiores redes de varejo pet e jardim do Brasil. A unidade fica na Avenida João Durval Carneiro, no bairro São João, e funciona de segunda a sábado, das 8h às 21h45, e aos domingos e feriados, das 9h às 19h45.

Na loja, que tem mais de 1200m², o consumidor encontrará variados itens como ração para todos os tipos de animais, como cães, gatos, peixes e roedores, brinquedos, camas, petiscos, coleiras, roupas, medicamentos, itens de higiene, entre outros. Ainda, a empresa trabalha com uma série de marcas próprias, que permite a comercialização de itens exclusivos.

“Desde que iniciamos nossa expansão nacional, o Nordeste é uma região importante no nosso plano. Agora chegamos a Bahia, o maior estado da região, com a loja em Feira de Santana. E, no início de outubro, devemos inaugurar nossa primeira loja na capital”, diz Daniela Bochi, gerente de marketing da Cobasi.

Além de tudo para seu pet, a loja também oferece uma série de produtos para casa e jardinagem. É possível encontrar sementes, flores, cachepôs e ser instruído sobre os melhores cuidados para suas plantas. Ainda, há produtos para facilitar a organização da casa, itens de cuidados com piscina e área externa, entre outros.

Todos os novos colaboradores da loja receberam um treinamento personalizado da equipe de Educação Corporativa da empresa, formada por psicólogos, veterinários e biólogos. O objetivo é que a equipe esteja apta a oferecer atendimento ao cliente e ofertar preparo técnico no setor em que atuam, tornando-os aptos para esclarecerem as dúvidas e ajudar na decisão de compra.