Feira de Santana libera reabertura de bares e restaurantes até 20h30

Bares e restaurantes de Feira de Santana, no centro-norte baiano, estão liberados para funcionar entre esta quarta-feira (21), feriado de Tiradentes, e sábado (24), até as 20h30. A medida foi publicada em edição extra do Diário Oficial Eletrônico nessa terça (20).

Segundo a prefeitura, no sábado também está autorizado funcionar os estabelecimentos comerciais e de serviços, das 8h às 14h. Conforme o decreto, todos os estabelecimentos devem seguir os protocolos de segurança contra o avanço da covid-19.

Ainda conforme a publicação, o funcionamento dos estabelecimentos comerciais e de serviços deve seguir escalonamento, entre quinta-feira, 22, e segunda-feira, 26.

Vale destacar que a Prefeitura de Feira também ampliou o Toque de Recolher, das 21h às 5h, até segunda (26). Clique aqui para conferir o novo decreto na íntegra.

De acordo com dados da Secretaria da Saúde do Estado (Sesab), desde o início da pandemia, Feira teve 37.264 casos confirmados e 668 mortes pela covid-19 até essa terça (20). Atualmente, pelo menos 554 pessoas estão com a doença ativa no município, onde o coronavírus apresenta taxa de letalidade de 1,79%.