Feira de Santana: Mãe mata filha de 1 ano e 9 meses afogada em tanque de lavar roupa

Uma criança de 1 ano e 9 meses foi assassinada pela própria mãe nesta terça-feira (10), que a afogou em um tanque de lavar roupas. O caso crime por volta das 6h, no bairro Pampalona, em Feira de Santana.

Raquel tinha apenas 1 ano e 9 meses (Foto: Acervo pessoal)

De acordo com a Polícia Civil, a criminosa tem 26 anos e confessou ter matado a criança, identificada como Raquel Teixeira. Raquel estava sob os cuidados da avó materna desde que sua mãe começou a se envolver com drogas, mas ontem, a criminosa insistiu em levar a criança com ela.

Como a menina chorou bastante durante esta manhã, alguns moradores do bairro foram até a casa da autora do crime para verificar se estava tudo bem. Quando chegaram ao local, já encontraram um cenário silencioso e a criança morta. Segundo a Polícia Militar, o corpo da garota foi encontrado nu, embaixo de um colchão.

Menina foi morta em tanque de lavar roupa (Foto: Aldo Matos/Acorda Cidade)

Na esperança de que estivesse apenas desmaiada, vizinhos chamaram uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que atestou o óbito no local. A Polícia Militar também foi acionada e, ao chegar no local prendeu a mãe de Raquel em flagrante.

Samu tentou reanimar menina, sem sucesso (Foto; Aldo Matos/Acorda Cidade)

Ao acorda Cidade, o delegado Luís Smyslov, responsável pelo levantamento cadavérico da criança, disse que Raquel não tinha marcas de espancamento e que, quando os policiais foram conversar com a autora do crime, ela não demonstrou nenhum tipo de arrependimento e seguiu executando tarefas domésticas após apontar onde estava o corpo, como se nada tivesse acontecido.

Smyslov acrescentou ainda que a mulher, que é usuária de drogas, informou à polícia que "matou a criança porque Deus mandou" e que, embora use drogas, a criminosa "a capacidade mental perfeita".