Feira de Santana: ônibus urbanos passam a circular em novo horário

Os ônibus urbanos de Feira de Santana circulam em novo horário. A partir de agora, os coletivos atenderão os usuários até 20h55, horário da última partida do Terminal Central. Aos domingos e feriados o atendimento ocorre até 20h30.

A medida afeta principalmente para quem trabalha ou frequenta o Boulevard Shopping, que agora passam a ter oferta de ônibus até 20h45, de segunda a sábado, e 20h15, aos domingos e feriados.

As mudanças foram feitas pela Secretaria Municipal de Transportes e Trânsito (SMTT) na tabela horária, tanto do Sistema Integrado de Transporte (SIT) quanto do Bus Rapid Transit (BRT), e têm como objetivo adequar a oferta de coletivos ao funcionamento de estabelecimentos comerciais e de serviços, conforme último decreto municipal.

“Vale lembrar que para embarcar em qualquer ônibus o passageiro deve usar máscara”, lembra o secretário Saulo Figueiredo.