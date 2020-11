Feira de Santana prepara 147 locais de votação neste sábado (28) para segundo turno

A Justiça Eleitoral de Feira de Santana preparou os 147 locais de votação para o segundo turno das Eleições Municipais de 2020 neste sábado (28). Segundo maior colégio eleitoral do estado, com 400.549 votantes, distribuídos em quatro Zonas Eleitorais e 881 seções, o município é uma das duas cidades baianas que terá segundo turno neste domingo (29).

De acordo com o Tribunal Regional Eleitoral da Bahia (TRE-BA), coordenadores e diretores das escolas conferiram a organização e limpeza dos locais, prepararam as salas, identificaram os corredores com o número das zonas e seções e receberam as urnas eletrônicas, vindas do Fórum Eleitoral da cidade.

Em um dos locais de votação, a Escola Municipal Yeda Barradas Carneiro, que fica na Queimadinha, 2.671 pessoas são aguardadas para a escolha do próximo prefeito. Segundo o coordenador Jefferson Almeida a logística da arrumação sempre envolve uma visita às escolas na véspera das votações, para garantir que tudo esteja funcionando.

Com a pandemia da covid-19, Jefferson destacou que o trabalho também inclui garantir as marcações para o distanciamento social, além da verificação de álcool em gel nas salas e nos corredores e a sinalização do uso obrigatório da máscara. “Tudo isso é fundamental para garantir a segurança sanitária no dia das Eleições”, afirmou.

As seis urnas eleitorais da 154ª ZE chegaram à escola Yeda Barradas Carneiro por volta das 8h30 deste sábado. “É necessário verificar que os equipamentos estão em ordem, por isso imprimimos um documento que comprova o estado de cada urna”, explicou o técnico de urnas do TRE-BA, Diego Oliveira.

Vice-diretora da escola, a educadora Dilma Amorim trabalha lá há 43 anos e falou sobre a importância de um espaço de educação se transformar por um dia no lugar em que os cidadãos vão escolher seus representantes. “Vários alunos desta escola votam aqui e sempre nos encontramos, eles felizes de votar onde estudam. Isso é muito importante também como uma forma de conscientizá-los sobre a cidadania e o valor do voto”, disse.

