Feira de Santana prorroga fechamento de comércio por mais uma semana

O comércio de Feira de Santana, no interior da Bahia, vai permanecer fechado por mais uma semana. A decisão de prorrogar o decreto de isolamento foi anunciada neste domingo (7) pelo prefeito Colbert Martins (MDB). Em uma publicação no twitter ele afirmou que a medida foi tomada porque houve crescimento no número de casos registrados do novo coronavírus.

“Por conta do crescimento de casos na cidade, precisamos estender o decreto de fechamento do comércio por mais uma semana. Estamos passando por um momento muito difícil e é muito duro ter que deixar a nossa cidade parada, o nosso comércio que é a principal força da nossa terra”, afirmou o prefeito.

Na semana passada, o prefeito apresentou os dados para justificar o fechamento dos estabelecimentos. A taxa de isolamento em Feira era de 49,4%, abaixo do índice do estado que era de 57,9%. Na postagem no twitter o prefeito não atualizou os dados, mas disse que o decreto será prorrogado. A maioria dos locais interditados é de bares, lojas de conveniência, restaurantes e academias.