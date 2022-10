Feira de Santana registra 469 casos de infecções sexualmente transmissíveis em 2022

Feira de Santana registrou 469 casos de infecções sexualmente transmissíveis em Feira este ano. Os dados são referentes a testes realizados pelo Centro Municipal de Referência em Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs), órgão da Secretaria Municipal de Saúde.

Os dados contabilizam os testes feitos de janeiro a agosto deste ano. Foram identificados 218 casos de HIV, 206 de sífilis e 45 de hepatites virais. O CORREIO solicitou os números dos anos anteriores, mas até o momento não obteve retorno.

Todos os pacientes diagnosticados estão sob acompanhamento do Centro Municipal de Referência, localizado no Centro de Saúde Especializada Dr. Leone Coelho Lêda (CSE).

As Infecções Sexualmente Transmissíveis podem ocorrer através de qualquer relação sexual – anal, oral e vaginal – desprotegida; transfusão de sangue contaminado; contato com seringas, agulhas e quaisquer outros materiais perfurocortantes infectados.

Para evitar uma infecção, o melhor método ainda é o uso de preservativo. Quem tiver interesse pode solicitar camisinhas gratuitamente através da Prefeitura de Feira de Santana, na recepção do Centro de Referência ou em qualquer Unidade Básicas de Saúde (UBSs) e de Saúde da Família (USFs).

Além do preservativo, outros métodos de prevenção também são realizados, como a Profilaxia Pós-Exposição ao HIV (PEP), medicação que pode ser tomada até 72h depois da exposição a uma situação de risco.

O serviço pode ser encontrado no Centro de Referência IST/HIV/AIDS, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) dos bairros Queimadinha e Mangabeira, no Hospital Clériston Andrade (HGCA) e no Hospital Estadual da Criança (HEC).

Outubro verde

No mês de outubro, a prefeitura de Feira realiza ações especiais de prevenção e combate à sífilis congênita. Na campanha do Outubro Verde serão realizados testes rápidos de sífilis e hepatite, distribuição de preservativos, ações educativas para sensibilizar a população sobre as medidas de cuidado, assistência e proteção dos direitos das pessoas infectadas.