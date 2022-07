Feira de Santana tem aumento de 79% nos casos de covid-19 em julho

Feira de Santana registrou um aumento de 79% nos casos ativos de covid-19 no mês de julho. Só nos primeiros 13 dias do mês, foram contabilizadas 3.189 pessoas infectadas pelo coronavírus.

O índice é superior ao quantitativo total contabilizado no mês passado, em junho, quando foram registrados 1.177 casos confirmados.

Para o secretário de Saúde municipal, Marcelo Britto, o número não surpreende. "Isso é reflexo das comemorações juninas, quando as pessoas se aglomeraram, o que resultou na propagação do vírus. O importante é que não houve aumento na taxa de internamentos por complicações graves e óbitos, graças à campanha de vacinação que vem sendo intensificada em todo o município", avalia.

Pessoas com sintomas de gripe ou covid devem procurar as unidades de saúde de seu bairro de abrangência para fazer o teste de antígeno. Nele, é feita uma coleta com o material na narina do paciente, e o resultado sai em 20 minutos. O exame é realizado de segunda a sexta-feira.

Também é possível realizar o RT-PCR, cujo resultado demora pelo menos 24 horas para ser divulgado, e o teste de antígeno, com resultado mais breve, nas Unidades de Pronto Atendimento (UPAs) e policlínicas municipais. O serviço é disponibilizado gratuitamente todos os dias, das 7h às 19h.