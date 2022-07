Feira de Santana vai ganhar hotel do grupo asiático Minor com 200 apartamentos

(Divulgação)

NH Hotel funcionará na mesma rua do principal shopping da cidade

Feira de Santana vai ganhar um novo hotel de ponta com 200 apartamentos, piscina, restaurante e um andar inteiro para realização de reuniões e eventos corporativos. O NH Hotel Feira de Santana - que está em fase de aquisição de mobiliário e outros equipamentos - planeja abrir as portas entre o final de novembro e o começo do próximo ano sob o comando do grupo Minor, dono de bandeiras hoteleiras como Tivoli e Anantara.

Corporativo

Esta é a primeira unidade da marca NH no Nordeste e a segunda a funcionar no Brasil, desde que parte da rede espanhola foi adquirida pelo grupo asiático em 2018 e passou a comandar um hotel desta bandeira em Curitiba, no Paraná. De acordo com o executivo do grupo hoteleiro no Nordeste, João Eça Pinheiro, o novo equipamento turístico vai gerar 65 novos postos de trabalho.

Rafael Elias e Karen Nino, do Neojibá: malas prontas para Los Angeles

Intercâmbio cultural

Dois integrantes do NEOJIBA irão participar de um intercâmbio em Los Angeles (EUA) com o maestro venezuelano Gustavo Dudamel. A violinista Karen Nino e o trompetista Raphael Elias serão os únicos brasileiros no “Encuentros LA 2022: Programa de Verão de Educação Musical e Liderança Global para Jovens Músicos de Orquestra”, promovido pela Fundação Dudamel e pela Orquestra Filarmônica de Los Angeles. Ao final do encontro, eles irão se apresentar em dois concertos com Dudamel e com a premiada cantora norte-americana Esperanza Spalding.

Ricardo Chaves volta ao Amado para cantar Fabio Jr.

Repeteco

O cantor Ricardo Chaves vai voltar ao restaurante Amado no dia 4 de agosto, às 20h, para mais uma apresentação do show Sem Limites. O projeto, que segue um formato bem intimista e foi idealizado pelo músico juntamente com o promoter Ginno Larry, teve sua primeira apresentação no final do ano passado com casa lotada, e é um tributo ao cantor e compositor Fabio Jr.

Ariana Harwicz vai autografar livro na Festa Literária da Praia do Forte

Letras argentinas

A Festa Literária de Praia do Forte que acontecerá de 4 a 7 de agosto, no Castelo Garcia D'Ávila, terá a participação da escritora argentina Ariana Harwicz, que pisará pela primeira vez em solo brasileiro para lançar seu segundo livro, o romance Degenerado. A autora participa da tão esperada mesa 4 - Do amor e outros demônios - com Socorro Acioli e Franklin Carvalho, que terá “O que inspira, como se cria" como temática, em sessão às16h.

Djanira Dias e Tereza Paim: produtora e curadora do Tempero Bahia

Tempero do Forte

A gastronomia baiana vai estar bem representada, durante a 5ª edição presencial do Festival de Cultura e Gastronomia de Salvador - Tempero Bahia. O evento, que leva assinatura da 2D Projetos Culturais, da empresária Djanira Dias, e curadoria de Tereza Paim, está confirmado para acontecer de 25 de agosto a 4 de setembro, reunindo os principais restaurantes de Salvador (de Stella Mares ao Centro Histórico), regido pelo tema ‘Vinhos Brasileiros’. O Tempero Bahia, que tem o mesmo conceito e formato do Tempero no Forte, acontece em Salvador desde 2017.

Chef Ricardo Silva recebe colegas para jantar no Carvão

Cozinha de brasa

E amanhã (13), às 20h, o chef Ricardo Silva, à frente da cozinha do Carvão, receberá dois convidados especiais para um jantar a seis mãos. Reconhecidos também pelo manejo da cozinha de brasa os chefs Ícaro Rosa, do Jiló, em Itacaré (e, em breve, em Salvador), e Fabio Espinosa, do Cauim, em Santa Catarina, somarão forças no preparo de um menu especial em torno do fogo. A harmonização ficará a cargo da adega argentina Luigi Bosca, representada pela Decanter.

Cinema na ilha

A prefeitura de Itaparica, em parceria com a Cine Arts, produtora independente com mais de 15 anos atuando em projetos audiovisuais, estão à frente da iniciativa de criar um polo cinematográfico em Itaparica . O processo de construção da Itaparica Film Commission, que terá uma parceria entre a prefeitura de Itaparica e a Cine Arts, será apresentada hoje, às 10h, na Sala de Arte do Cine MAM, no Museu de Arte Moderna da Bahia.

Kika Tocchetto festeja 15 anos de sua companhia de dança

Debutante

A Companhia de Dança Kika Tocchetto vai celebrar 15 anos durante um evento especial para convidados, na próxima quinta-feira (14), às 20h, em local ainda mantido em sigilo pela coreógrafa que só será divulgado na véspera aos convidados que confirmarem presença.