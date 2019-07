Feira do livro em SC cancela presença de Miriam Leitão após protestos

A participação da jornalista Miriam Leitão na 13ª Feira do Livro de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, foi cancelada na terça-feira (16), um dia após ser anunciada pela comissão que organiza o evento. Também foi cancelada a ida do sociólogo Sérgio Abranches ao evento.

Segundo a organização, os dois foram retirados da programação depois de uma campanha de sabotagem nas redes sociais. Carlos Schroeder, coordenador artístico do evento, afirmou que o evento não tinha como garantir a segurança necessária diante da campanha. "Como escritor, tenho vergonha de falar para a Miriam Leitão que não posso trazê-la porque não tenho como garantir sua segurança", disse ao NSC Total.

Apoiada pela prefeitura, a feira acontecerá de 8 a 18 de agosto.“Por seu viés ideológico e posicionamento, a população jaraguaense repudia sua presença, requerendo, assim que a mesma não se faça presente em evento tão importante em nossa cidade”, diz o manifesto, que reuniu 3.050 assinaturas.

Nota divulgada pelo evento afirma que é inédita a decisão de cancelar participações por conta desse tipo de pressão. "Nesses 12 anos, a feira já enfrentou inúmeras dificuldades, da escassez de recursos financeiros até enchentes. Mas nunca, em toda sua história, a festa da literatura foi atacada pela escolha de seus convidados”.