Feira: Guarda Municipal e PM vão impedir comércio de fogueira

Uma ação integrada entre a Guarda Municipal e a Polícia Militar vai impedir a comercialização de fogueiras em Feira de Santana a partir desta terça-feira (22). O trabalho visa cumprir o decreto municipal publicado no Diário Oficial Eletrônico da última segunda-feira (21), pelo prefeito Colbert Filho. Denominada "Operação Fogueira", a fiscalização terá a participação de duas companhias da Polícia Militar e prepostos da Guarda Municipal.

"Fazemos um alerta de que não se pode acender fogueiras em vias públicas tampouco vendê-las, especialmente entre hoje (21) e o dia 30. Se houver desobediência ao decreto apreenderemos o material", diz a comandante da Guarda Municipal, Cássia Dias. Também não é recomendado acender fogueira em condomínios residenciais.

Ainda segundo a comandante, os guardas municipais estarão nas ruas na Fiscalização Preventiva Integrada (FPI) a fim de constatar o cumprimento do toque de recolher, entre hoje e a próxima segunda-feira, 28, sempre das 20h às 5h. "Esse é um momento atípico por conta da pandemia e a intenção é coibir as aglomerações", ressalta. Desta forma, eventos e atividades com a presença de público permanecem suspensos. A venda de bebida alcoólica também está proibida durante o Toque de Recolher.

O decreto publicado na última segunda-feira autoriza o funcionamento do comércio até o dia 28, de acordo com o escalonamento dos setores. Os estabelecimentos devem cumprir os protocolos de segurança para evitar a disseminação do coronavírus.

O último boletim divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde de Feira de Santana informou que o município tevemais 363 pessoas testadas positivo para a covid-19. Os resultados positivos são em relação a liberação dos exames acumulados que haviam realizado coleta entre os dias 06 e 16 de junho que estavam aguardando resultado do laboratório.

O boletim epidemiológico contabiliza ainda 7.239 casos ativos, ou seja, pessoas que ainda estão com a doença. O informativo também confirma mais onze mortes - os óbitos mencionados não são referentes a data de hoje e sim de dias anteriores. A informação é da Vigilância Epidemiológica da Secretaria de Saúde nesta segunda-feira (21).