Feira: servidor da prefeitura acusado de assédio é afastado de suas funções

O diretor do Departamento de Gestão de Patrimônio de Feira de Santana, Jair Gomes Passos, foi afastado de suas funções atendendo orientação da comissão de sindicância, que apura fatos que envolvem o servidor da Prefeitura de Feira. Ele é acusado de assédio moral e sexual. A decisão acatada pelo secretário municipal de Administração, José Marcondes, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico nesta sexta-feira (19). Jair Passos ficará afastado pelo período de 60 dias. A sindicância é composta por Dayse Cristiane Seabra Brandão, Jamilly Helen de Lima Guerra e Diego Oliveira Silva Azevedo.

A prefeitura de Feira de Santana abriu uma sindicância esse mês para apurar uma acusação de assédio envolvendo o diretor. Na ocasião, a pasta não deu detalhes sobre o ocorrido, mas o diretor teria mantido um diálogo com palavras obscenas com a funcionária, segundo o Blog do Velame. Ela teria chegado ao departamento gripada e passou a ser alvo do chefe, que comentou, na frente de outros funcionários, qual seria o remédio para a tosse da vítima. Ele usou uma palavra que mistura xarope com outra que faz referência chula ao órgão genital masculino.

O diretor tem queixas contra ele na Ouvidoria da Prefeitura. Ao menos quatro servidores relataram que formalizaram denúncias na Prefeitura sobre o comportamento do servidor, mas nunca obtiveram retorno. Ainda de acordo com o portal, ele também já questionou a uma funcionária se o namorado dela “era fraco porque ela não teria engravidado ainda”. “Se ele for fraco eu faço um filho em você”.