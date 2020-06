Feira terá medidas mais duras em bairros com maior número de casos de covid-19

Prefeito de Feira de Santana, Colbert Martins (MDB) determinou, nesta sexta-feira (5), que três bairros da cidade adotem medidas restritivas mais duras, como ação de combate ao novo coronavírus. As localidades do Tomba, SIM e Mangabeira, que registram alto número de casos da covid-19, terão todo o comércio fechado, com exceção de estabelecimentos do ramo alimentício e farmácias.

A operação, batizada de Viva a Vida, será iniciada nesta sexta e durará todo o final de semana.

"Com funcionamento apenas de estabelecimentos alimentícios e farmácias, os moradores devem circular com documentos de identidade, pois teremos barreiras de monitoramento contra circulação de pedestres e veículos. Nosso objetivo principal nesse momento é proteger toda população", afirmou Colbert.

Na última quinta-feira (4), a prefeitura de Feira de Santana abriu o hospital de campanha do município, também como medida de combate ao coronavírus. A unidade possui atualmente 31 leitos, sendo cinco de UTI e 26 clínicos. Nos próximos dias, chegará a 60 leitos, sendo 10 de UTi e 50 clínicos.