Feira Vegana acontece em setembro com exames gratuitos para a população

A Feira Vegana de Salvador será realizada neste fim de semana, dias 03 e 04 de setembro, das 11h às 17h, no Parque da Cidade. Com entrada gratuita, a edição integra a Virada Cultural Amazônia de Pé, mobilização nacional que está reunindo assinaturas em defesa da floresta Amazônica.

Também terá serviços gratuitos de saúde para a população, com a Cooperativa de Trabalho de Farmacêuticos da Bahia (COOFARBA), além dos tradicionais expositores veganos de vários segmentos.

Para esta edição, a programação inclui o bate-papo Floresta de Pé, exibição de curtas sobre a Amazônia, aula de yoga, atração musical com Tambores de Terra Mirim e adoção de animais do Gatil Irmã Francisca.

Durante os dois dias de programação será possível se deliciar com comidas veganas e comprar produtos artesanais como cervejas, roupas, cosméticos, maquiagens e acessórios produzidos pelos expositores. Alguns dos participantes dessa edição são: Ravegana, Talo, Confeitaria das Plantas, Rosas do Dendê, Bhakti, Cervejaria Encanto, Ânima Veg, Amana, Aroma Ice Vegan, Veganas Baianas e Bosque dos Aromas.

Para estimular a consciência para a preservação do Meio Ambiente, o consumidor que levar seu copo pessoal tem direito a desconto nas bebidas. Quem levar talheres e sacolas reutilizáveis será contemplado com promoções em diversos estabelecimentos da feira.

Feira Vegana se une à campanha Amazônia de Pé

O Dia da Amazônia é comemorado anualmente, no dia 05 de setembro, para chamar atenção para a preservação do bioma brasileiro. Neste ano, a Feira Vegana se uniu ao movimento nacional Amazônia de Pé, que tem o objetivo de coletar meio milhão de assinaturas em todo o país em defesa da Amazônia.

Mais de 400 eventos estão confirmados pelo Brasil, incluindo a Feira Vegana, que nos dias 03 e 04 de setembro estará com estandes para recolher assinaturas das pessoas interessadas em defender a floresta Amazônica. A iniciativa faz parte do Projeto de Lei de iniciativa popular que visa proteger todas as florestas públicas na Amazônia Legal.

Exames de rotina na Feira Vegana

Quem visitar a Feira Vegana, nos dias 03 e 04 de setembro, poderá fazer exames de rotina gratuitamente. Essa ação será aberta ao público das 11h às 16h, e conta com apoio da Cooperativa de Trabalho de Farmacêuticos da Bahia (COOFARBA). A ação pretende viabilizar ações de proteção e recuperação da saúde com foco na prevenção de doenças.

Dentre os serviços que serão prestados gratuitamente às pessoas estão: medição de glicose, aferição da pressão arterial e orientações farmacoterapêuticas e sobre estilo de vida saudável.

Programação cultural da feira

Sábado, 3 de setembro

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos, feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca e recolhimento de assinaturas para o movimento Amazônia de Pé.

11h às 16h: Ação em Saúde com a COOFARBA.

15h: Hatha Yoga com Pati Sandes.

16h: bate-papo Floresta de Pé com André Fraga.

Domingo, 04 de setembro

11h às 17h: exposição de alimentos, cosméticos, acessórios veganos, feira de adoção de animais com a Instituição Gatil Irmã Francisca e recolhimento de assinaturas para o movimento Amazônia de Pé.

11h às 16h: Ação em Saúde com a COOFARBA.

14h: mostra de curtas sobre Amazônia e bate-papo com Cineveg.

16h: música ao vivo com Tambores Terra Mirim.