Feira Viver Sustentável promove edição especial de Natal na Igreja da Graça

Unindo sustentabilidade, bem-estar, cidadania, cultura e gastronomia saudável, a 3ª edição da Feira Viver Sustentável, que faz parte da Campanha Natal sem Fome, acontece nos dias 10 e 11 de dezembro, na Igreja Nossa Senhora da Graça, em Salvador.

A Feira Viver Sustentável e a campanha do Natal sem Fome se uniram com a Igreja da Graça, através do Mosteiro de São Bento, para realizar essa edição especial. O evento terá atividades e surpresas, onde o visitante pode encontrar produtos sustentáveis, alimentação saudável, lojinha orgânica e vegana, cosméticos naturais, vivências terapêuticas, apresentações culturais e espaço para crianças, além do Bazar da Igreja da Graça.

A entrada é gratuita, mas para ajudar com a campanha, a organização do evento pede que os visitantes levem uma doação de alimentos não perecíveis.

A Feira Viver Sustentável vai expor trabalhos de empreendedores sustentáveis em espaços específicos para cada seguimento, com uma rica programação, oferecendo cultura, entretenimento, informação e conscientização.

O evento conta com a apoio do Governo do Estado e da Prefeitura de Salvador.

Serviço

O que: Feira Viver Sustentável

Quando: 10 e 11 de dezembro

Onde: Igreja da Graça, no bairro da Graça, em Salvador

Endereço:

Entrada: gratuita, opcional a doação de alimentos não perecíveis