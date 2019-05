Feirão de seminovos oferece até R$ 6 mil de desconto; veja vantagens

Uma boa notícia para quem está fazendo planos para trocar de carro. Salvador receberá o 11º Feirão Duelo dos Seminovos, que acontece de sexta-feira (24) a domingo (26), no estacionamento do Extra da Paralela. O pátio estará lotado de veículos de várias marcas e modelos. Na sexta e no sábado, o evento acontece das 9h às 19h, enquanto no domingo ocorre das 8h às 18h.

Ao todo, serão 12 empresas, que oferecerão 1 mil automóveis diferentes para o consumidor, com preço para todos os bolsos. O carro mais barato, um Celta 1.0, sai por R$ 14.900, enquanto o mais caro é uma BMW X5, no valor de R$ 150 mil. Apesar dos valores pré-fixados, é possível negociar preços e condições.

É o que explica Ari Junior, presidente da Associação dos Revendedores de Veículos da Bahia (Assoveba), que realiza o evento. "O consumidor pode ir até nosso Feirão e negociar emplacamento, IPVA, vai depender do que for proposto lá na hora. Também é possível levar o seu carro e dar de entrada. A avaliação é feita na hora".

Outra boa notícia para o consumidor é que a primeira parcela de pagamento será apenas em agosto, caso o procedimento seja feito através do banco Bradesco. Além disso, o consumidor terá descontos de até R$ 6 mil, taxas de juros diferenciadas, a partir de 0,99% ao mês, e financiamento facilitado com prazos que podem chegar a até 60 meses. "É possível comprar um carro com parcela a partir de R$ 349", completa Ari Junior.

A expectativa da Assoveba nesta edição é vender 7% a mais em relação ao feirão passado, realizado em fevereiro deste ano, o que significa vencer 125 veículos e arrecadar cerca de R$ 3,5 milhões.

Feirão terá carros a partir de R$ 14.900 (Foto: Divulgação)

Compra segura

Um ponto positivo de comprar o carro seminovo em feirões é a segurança oferecida ao consumidor, que negocia diretamente com empresas e fica livre de golpes, muito comuns no meio virtual. É o que destaca Cleiton Ramos, da empresa Pé Quente Publicidade, que trabalha em parceria com o feirão.

"Todas as lojas que estarão lá no feirão, são da associação. São lojas estabelecidas, renomadas, com nome no mercado. O cliente tem a segurança de que o carro não terá a quilometragem adulterada, problemas com documentação, nada disso. É uma segurança a mais, importantíssima nos tempos atuais. Ultimamente tem ocorrido muitos golpes nesse ramo, com depósitos falsos, gente assassinada, é bom ter esse cuidado", alerta.

Para efetuar a compra é simples. O consumidor vai ao Feirão Duelo dos Seminovos, escolhe o carro e negocia diretamente com a loja. Depois, é necessário aguardar o próximo dia útil para dar entrada no banco (em caso de financiamento). Em menos de uma semana, o carro é vistoriado e liberado para o cliente.

"A entrega do veículo é na concessionária onde o carro foi quitado. Não dá para ir ao feirão e já sair com o carro, porque tem o trâmite do pagamento, da vistoria. Todos os veículos são entregues sem pendências, sem multa. O cliente paga o IPVA e a transferência para o lojista e o carro está livre de débitos", explica Ari Junior.

Uma dica do presidente da Assoveba é ir ao feirão com aproximadamente R$ 1 mil, para dar como sinal de compra e já garantir que aquele veículo será seu.

A venda acontece para pessoas físicas, que precisam levar RG, CPF e comprovante de residência para fechar negócio, e também para empresas. No caso de pessoa jurídica, a documentação exigida é contrato social, RG e CPF dos sócios, comprovante de endereço da empresa e dos sócios, além do faturamento dos últimos 12 meses da firma.





Rede Bahia e Assoveba firmam parceria pelo terceiro ano seguido (Foto: Evandro Veiga/CORREIO)

O evento, que existe há três anos, acontece quatro vezes por ano, nos meses de fevereiro, maio, agosto e dezembro. Em todas as edições, o feirão fechou parceria com a Rede Bahia.

A assinatura desta edição aconteceu nesta quarta, em visita do presidente da Assoveba à sede do grupo de comunicação, no bairro da Federação. A responsável pela assinatura que firmou a parceria foi a gerente de comunicação da Rede Bahia, Alessandra Franco falou sobre a sociedade.

Ao CORREIO, ela falou sobre a parceria. "Uma parceria muito importante para a gente porque ajudamos a estimular o comércio, as vendas e geramos oportunidade para o público. Além disso, a gente espera, através dessa parceria, ver outros setores se beneficiando, mesmo de forma indireta. Fazemos um trabalho de proposta integrada muito bacana", disse.

Serviço - 11º Feirão Duelo Dos Seminovos

Local: Estacionamento do Hipermercado Extra, localizado na Avenida Paralela.

Data: 24 a 26 de maio

Horários de funcionamento: Sexta e Sábado das 9h às 19h; domingo: das 8h às 18h