Feirão Junino oferece seminovos com até 12 parcelas grátis

Quem quer trocar de carro terá uma boa oportunidade para encontrar preços mais baixos até este sábado (22), último dia do Feirão Junino do Auto Shopping Itapoan, na Avenida Paralela. O evento acontece quinta e sexta-feira, das 8 às 18h, e sábado, das 8 às 16h.

A novidade para este ano é que, além de condições especiais de financiamento, o evento oferece benefício de 12 parcelas grátis ao consumidor. Ou seja, quem comprar um veículo seminovo no Feirão, não precisará pagar nenhuma parcela durante um ano.

“Essa é uma oferta imperdível, porque quem comprar no Feirão vai pagar a primeira parcela do financiamento apenas em 2020. Conseguimos uma condição muito especial com o Banco Safra também, e para melhorar ainda mais, serão nossos lojistas que irão pagar essas doze parcelas para o cliente”, explica a gerente geral do Auto Shopping Itapoan, Daniela Peres.

O Feirão oferece mais de mil opções de veículos seminovos, de diferentes marcas. No espaço, o consumidor poderá consultar as distribuídas em 23 lojas, com todo o suporte de seis financeiras, três corretoras de seguro, perícia veicular, posto do Detran, dentre outros serviços.

Serviço:

O quê: Feirão Auto Shopping Itapoan.

Quando: até 22 de junho.

Das 8 às 18h (quinta e sexta)

Das 8 às 16h (sábado)

Onde: Auto Shopping Itapoan (Av. Paralela, nº 13.090 – Itapoã, SSA – BA).