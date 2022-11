Feirão Limpa Nome da Serasa realiza atendimento presencial em Salvador

Entre os dias 8 e 12 de novembro, a população poderá renegociar suas dívidas com mais de 267 de credores no Feirão Serasa Limpa Nome, em uma tenda montada na Praça Irmã Dulce, no bairro de Roma, em Salvador. Com ofertas que podem chegar a 99% de desconto, a edição traz uma série de novidades como a possibilidade do pagamento via PIX, da baixa da negativação em até 24h e do Extrato Serasa, funcionalidade gratuita que informa se há pendências no CPF do usuário. A tenda funcionará das 8h às 20h.

Salvador possui mais de 1,2 milhões pessoas em inadimplência. A ação na Praça Irmã Dulce faz parte do tradicional Feirão Serasa Limpa Nome, que será realizada até o dia 5 de dezembro – nos canais digitais. A tenda física, com 20 guichês, oferece a oportunidade de todos que residem, ou estão de passagem pela cidade, regularizarem os débitos com bancos, telefonia, varejo, universidades e outros segmentos.

Para o Gerente do Serasa Limpa Nome, Matheus Moura, esse é o momento dos consumidores regularizem seus débitos e iniciar 2023 com o nome limpo. “Temos muitas novidades nesta edição, antes os consumidores esperavam até 5 dias úteis para limparem o nome após o pagamento. Além disso, sabemos como o Pix foi bem recebido pela população. O número recorde de parceiros e de ofertas e a proximidade do 13º salário vão ajudar os brasileiros a quitar dívidas e começar o novo ano com nome limpo e crédito no mercado”, diz Moura.



Inadimplência bate recorte no país

Pelo 9º mês consecutivo, a inadimplência aumentou no país, chegando em setembro à marca de 68,39 milhões de pessoas com o nome negativado, segundo o Mapa da Inadimplência e Negociação de Dívidas, da Serasa. A soma de todas as dívidas passou de R$ 295 bilhões, um valor equivalente ao PIB do Estado da Bahia. O valor médio da dívida de cada inadimplente está em R$ 4.324,42, quase três salários-mínimos.

No Estado Bahia, mais de 4,3 milhões de pessoas estão inadimplentes, somando mais de R$ 13 milhões em dívidas negativas ou atrasadas. Já o valor médio das dívidas dos baianos é de R$ 3.311,62. O segmento de Bancos e Cartões representa a maior parcela das dívidas, com 30,52%, na sequência vem as contas básicas, com 22,18%, e o varejo em terceiro lugar, com 18,46%.

A cidade de Salvador possui mais de 1,2 milhão de pessoas inadimplentes. O valor total das dívidas na cidade chega a R$ 5.2 bilhões. “O número reforça a importância do Feirão Serasa Limpa Nome para os brasileiros, que é uma oportunidade para ajudar a minimizar o crescimento dos números de dívidas e de endividados e, principalmente, atender uma parcela da população que não tem familiaridade com o celular e o computador”, comenta Moura.



Serviço

Quando: 8 a 12 de novembro

Horário: 8h às 20h

Local: Praça Irmã Dulce, bairro de Roma

É necessário um documento original com foto para realizar a negociação na tenda.

Negocie as dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome

Os consumidores que buscam renegociar suas dívidas no Feirão Serasa Limpa Nome podem acessar os canais oficiais da Serasa:

· Site: http://www.serasalimpanome.com.br

· App Serasa no Google Play e App Store

· Ligação gratuita 0800 591 1222

· WhatsApp 11 99575–2096