Feirão venderá mil carros seminovos com primeiro pagamento para junho de 2020

De sexta-feira (7) até domingo (9) o Auto Shopping Itapoan venderá mil veículos com início do pagamento para junho de 2020. “Quem comprar no Feirão vai pagar a primeira parcela do financiamento apenas em 2020. Isso porque negociamos uma condição inédita com o Banco Safra, uma tabela especial, onde as 12 primeiras parcelas ficariam por apenas R$ 99, e para melhorar ainda mais serão nossos lojistas que irão pagar essas doze parcelas para o cliente”, explica a gerente geral do Auto Shopping Itapoan, Daniela Peres.

A expectativa é que neste feirão junino sejam comercializados cerca de 150 veículos seminovos, muitos ainda com garantia de fábrica. A meta, segundo a organização da ação de vendas, é movimentar mais de R$ 4 milhões em negócios.

Situado na Avenida Paralela, o Auto Shopping Itapoan funciona das 8 às 18h, de segunda a sexta-feira; das 8 às 15h, no sábado; e, das 8 às 13h, no domingo. O estacionamento é gratuito.

Serviço:

O quê: Feirão Auto Shopping Itapoan.

Quando: 07 a 09 de junho.

Das 8 às 18h (segunda a sexta)

Das 8 às 16h (sábado)

Das 8 às 14h (domingo)

Onde: Auto Shopping Itapoan (Av. Paralela, nº 13.090 – Itapoã, SSA – BA).