Felipe Neto anuncia doação de R$ 100 mil para cidades baianas atingidas pelas chuvas

O influenciador digital Felipe Neto vai doar R$ 100 mil para auxiliar as cidades baianas que foram mais atingidas pelas chuvas nos últimos dias. Ele fez um post no Twitter anunciando a doação e pedindo que as pessoas também doem.

"O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar!", escreveu.

???????????? URGENTE



O sul da Bahia está em situação catastrófica nesse momento. Precisamos ajudar!



Quem puder, ajude Nova Alegria!



Estou enviando 100 mil reais para ajudar as famílias desabrigadas.



AJUDE COM O QUE PUDER!!! pic.twitter.com/DSacNbmz4R — Felipe Neto (@felipeneto) December 10, 2021

Em outro post, Felipe fez um apelo ao governador Rui Costa para que as pessoa sejam resgatadas nas cidades do Extremo-Sul. "Por favor governador @costa_rui, o senhor me segue aqui e sei q verá isso. O povo do sul do seu estado está morrendo pelas enchentes. Nova Alegria, Jucuruçu e cidades da região precisam desesperadamente de socorro. Por favor, assuma o resgate e auxílio URGENTE das pessoas!!!", escreveu.

Situação de emergência

O governador Rui Costa assinou, nesta quinta-feira (9), o decreto de Situação de Emergência em 24 municípios afetados pelas fortes chuvas que atingem diferentes regiões da Bahia.

De acordo com o texto, todos os órgãos estaduais devem se mobilizar, no âmbito de suas competências, para apoiar as ações de socorro às cidades.

O decreto tem validade de 90 dias e será publicado na edição desta sexta-feira (10) do Diário Oficial do Estado.

A medida vale para as seguintes cidades: Anagé, Baixa Grande, Boa Vista do Tupim, Camacã, Canavieiras, Encruzilhada, Eunápolis, Guaratinga, Ibicuí, Itabela, Itacaré, Itamaraju, Itambé, Itapetinga, Itarantim, Jiquiriçá, Jucuruçu, Marcionílio de Souza, Mascote, Medeiros Neto, Mundo Novo, Santanópolis, Teixeira de Freitas e Vereda.