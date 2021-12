Felipe Neto anuncia fim do relacionamento com Bruna Gomes

Felipe Neto publicou um comunicado no Instagram nesta segunda-feira (27), direcionado aos seus fãs, anunciando o fim do namoro de quase cinco anos com a influenciadora Bruna Gomes.

O anúncio, produzido pela assessoria de imprensa do famoso, informa ainda que "ele irá continuar afastado das redes sociais pelo tempo que julgar necessário, até se sentir totalmente preparado para voltar. Em nome de toda a equipe que está ao lado de Felipe, pedimos que não inventem ou acreditem em teorias e histórias a respeito do término."

Minutos antes do comunicado oficial de Felipe, Bruna contou para seus 5,6 milhões de seguidores que de fato o seu relacionamento tinha chegado ao fim, como era especulado, e que foi o próprio youtuber que tomou a decisão. Ela diz que estava passando o Natal com a família quando recebeu uma ligação de Felipe falando sobre o término.

"No último dia 25, Natal, fui surpreendida com telefonema do meu companheiro, com quem partilhei uma vida em comum nos últimos anos, Felipe Neto, colocando um fim a nossa relação. Portanto, sim, é verdade", disse Bruna.

"A surpresa (de vocês) é infinitamente maior a mim, contatada por telefone e mensagens de texto, sem que houvesse uma conversa franca, madura e honesta, como devem ser entre aqueles que viveram sob um mesmo teto, partilhando sonhos e angústias, alegrias e tristezas, tempestades e calmarias", declarou.

Ela conclui dizendo que buscará o conforto dos familiares e que para posicionamentos técnicos serão conduzidos pelo seu advogado e equipe.

Confira as publicações feitas pelo youtuber sobre o caso:

(Reprodução) "Imagem 1 é pros fãs e pra quem tem carinho por mim", comentou Felipe. (Reprodução) "Imagem 2 é pra gente idiota q não me segue e fica comentando pq viu em site de fofoca." (Reprodução)