Felipe Neto e Whindersson trocam indiretas: 'É o próprio Jesus'

Dois dos maiores expoentes da internet brasileira, Whindersson Nunes e Felipe Neto trocaram farpas na madrugada desta sexta-feira (10) no Twitter. Os dois youtubers, que já se "estranharam" antes, voltaram a jogar indiretas um para o outro, dessa vez, por conta do futebol.

Tudo começou quando pediram para Whindersson ajudar financeiramente o Vasco, time do seu coração, a exemplo do que Felipe Neto e Marcelo Adnet fazem com o Botafogo. Ele, então, negou a ideia e disse ter outras prioridades.

"Tô financiando uma pesquisa para um motor adaptado para motorizar qualquer tipo de cadeira de rodas, e um dispositivo que deixa uma mancha fluorescente nos buracos das estradas, para ninguém se acidentar à noite, já que não tapam os buracos. Não vou gastar nada com time, só torcer", escreveu.

Pouco depois, o jornalista esportivo José Passini entrou na história e provocou Whindersson: "Por isso tu é [sic] corno", escreveu ele, mas apagou a postagem em seguida. "Mas fica o registro do dia em que entramos na mente do homem que se negou a ajudar o Vasco da Gama", ironizou em seguida.

A brincadeira irritou Whindersson, que prometeu processar Passini. Foi nesse momento que Felipe Neto apareceu, em defesa do jornalista.

"Quem quiser falar mal do Passini terá que me derrubar primeiro. Irmão, tu vai [sic] ter mais advogado que o Eike Batista", escreveu o youtuber, que relatou fazer várias doações a ONGs e institutos, e ainda assim ajuda o futebol.

"Investi quase um milhão de reais na criação do Instituto VERO de educação digital. Criei o movimento 'Cala a boca já morreu', de apoio para pessoas perseguidas por opinião. E vou gastar em time, sim", rebateu Felipe. A resposta fez Whindersson aparecer para ironizar.

"Parabéns, é o próprio Jesus. O cara dá um jeito de entrar em tudo", escreveu ele, que em seguida respondeu a um seguidor que afirmou que o humorista poderia gastar o dinheiro no que quisesse. "Exatamente, o que meu modo de gastar meu dinheiro tem a ver com o dele? Viagem da por**! Moleque me xingou de graça, do nada, e sem contexto, agora vai ter os advogados do Eike Batista pelo Felipe Neto. 8 da manhã", anotou.