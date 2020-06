Fenômeno raro, 'Lua de Morango' poderá ser vista no Brasil nesta sexta

Os brasileiros poderão acompanhar um belo e raro fenômeno natural nesta sexta-feira (05). Conhecido como "Lua de Morango" por causa do tom avermelhado, o eclipse lunar penumbral será mais visível na Ásia, Europa, Austrália e América do Sul.

De acordo com as informações divulgadas pelo site Olhar Digital, durante o evento, o satélite mergulhará quase metade da face na penumbra, ou sombra externa, da Terra, começando às 14h45 (Horário de Brasília) – abaixo do horizonte. Com duração de 3 horas, 18 minutos e 13 segundos, o eclipse será testemunhado na costa leste da América do Sul somente ao fim do evento, ou seja, ao nascer da Lua.

A primeira Lua Cheia do mês de junho marca o início da temporada de colheita de morangos no Hemisfério Norte. O nome dado pelos nativos norte-americanos, "Strawberry Moon" que significa Lua de Morango, se refere a essa época. A Nasa explica que, no período, a Lua recebe um tom avermelhado.

Em 1930, o nome "Strawberry Moon" apareceu pela primeira vez no Almanaque do Fazendeiro do Maine, que apresenta uma lista de denominações que as tribos dos Estados Unidos deram às luas existentes do ano.