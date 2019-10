Fera Palace Hotel apresenta novo restaurante Lina com jantar para convidados no dia 10

(Divulgação)

Antonio Mazzafera muda serviço de alimentação do Fera Palace

O Fera Palace Hotel vai apresentar o Lina, seu novo restaurante, no próximo dia 10, às 19h, durante jantar para imprensa e convidados. A mudança na área de alimentos e bebidas do hotel foi antecipada com exclusividade pela coluna no último mês de agosto. O espaço terá cardápio assinado pela premiada chef mineira Manuelle Ferraz, proprietária do restaurante A Baianeira, em São Paulo, incluído na lista Bib Gourmand do Guia Michelin, e do restaurante do Museu de Arte de São Paulo, o MASP.



Buffet

De acordo com Antônio Mazzafera, CEO da rede, as novidades chegam também ao bar da cobertura, que passa a chamar Bar de Todos os Santos, também com novo cardápio. A nova área de alimentos e bebidas do hotel seguirá o formato do “tudo feito na casa, apostando em ingredientes locais e focando em preparos caseiros”, acrescenta Mazzafera. Outra novidade do Lina é que, de segunda a sexta, funcionará com serviço de buffet. Já no jantar, o serviço será à la carte com pratos autorais da cozinha clássica brasileira.

Cardápio do Lina é assinado por Manuelle Ferraz

Fashion

O Yacht Clube da Bahia promove mais uma edição do Yacht Summer Fashion entre os dias 16 e 17 de outubro. Durante os dois dias, 17 marcas locais e nacionais desfilarão suas coleções trazendo o conceito “see now, buy now”, possibilitando ao público a compra imediata das peças recém-saídas das passarelas. No line up, estarão as marcas Mesckla, Paradoxus, Jorge Bischoff, Chez Marie, dentre outras. O evento é exclusivo para convidados



Vinhos

A sommelier Mikaela Paim está de malas prontas para Salvador. No dia 19 de outubro, ela faz palestra no Festival de Origens, em Cachoeira. De lá, a paulistana retorna a capital baiana para participar da Feira Bahia Sou + Vinho, que acontece entre os dias 24 e 27 de outubro, na área de eventos da Walmart, na Av. ACM (no Iguatemi). Suas palestras giram em torno de mercado, estatística, tendências e novidades da produção nacional.

Mikaela Paim vai falar sobre mercado de vinhos

Cortejo

Os empresários André Zenkner e Fernando Monteiro, criadores do Cortejo do Forte – que em 2020 chega a10ª edição, no dia 8 de fevereiro, no Hotel Via dos Corais -, anuncia a 4ª edição da Feijoada da Rainha, homenageando todas as oito rainhas da festa, no dia 16 de novembro, às 13h, na cervejaria Port Royale, em Praia do Forte.

Fernando e André Zenkner promovem Cortejo do Forte

Feijoada do bem

A 1ª Feijoada do Amor, evento promovido pelo Grupo de Apoio à Criança com Câncer - Bahia (GACC-BA), vai acontecer no dia 9 de novembro, às 12h, no Lounge Premium da Arena Fonte Nova. O evento, que terá a assinatura de Licia Fabio, vai reunir diversas atrações musicais, incluído o grupo Mudei de Nome. Toda a renda das vendas de ingressos será revertida para a reforma dos apartamentos que acolhem os pacientes e acompanhantes durante o tratamento do câncer. Os ingressos custam R$ 120 e estão à venda na sede do GACC-BA ou pelo telefone 3399-2010.

Grupo Mudei de Nome cantará em evento beneficente

Reencontro

A atriz Bianca Comparato, que interpretou Irmã Dulce jovem no filme homônimo, vai assistir a cerimônia de canonização da santa, no dia 13, no Vaticano. A informação foi confirmada a coluna pelo pai da atriz, o roteirista Doc Comparato que disse ser este “um fato raríssimo, já que é a primeira vez no mundo que uma personagem é santificada na frente da atriz que a personificou”. Doc diz que sente não estar lá ao lado da filha no dia. “Não vou porque estou em Cartagena, na Colômbia, acompanhando as filmagens de um filme que escrevi sobre a vida do cantor argentino Facundo Cabral, assassinado em 2011", diz.

Atriz Bianca Comparato no filme Irmã Dulce

3 X 4 GENTE BOA

Ator Felipe Vellozo vai estrear em três filmes

Felipe Velozo está comemorando 10 anos de carreira com um currículo de dar inveja aos veteranos. Somente este ano, o ator tem estreias previstas no teatro, no cinema e na TV. Para quem começou a carreira na publicidade, onde participou de mais de 40 campanhas, chegar à telona dirigido por feras como Wagner Moura, no filme Marighella, ainda inédito no Brasil; pela cineasta Kris Niklisson, diretora do filme Perros, uma coprodução entre Brasil e Argentina; e Lô Politi, com quem está filmando Sol, onde faz um advogado, coincidentemente a sua primeira formação profissional, Velozo tem mesmo que celebrar. Isso sem falar na série Irmãos Freitas, de Sérgio Machado, que estreia no próximo dia 20, no canal Space. O ator que já participou de produções para diversas tevês, volta aos palcos ainda este mês no espetáculo 5 Segundos, no Teatro Jorge Amado. Ao longo de uma década já atuou em palcos emblemáticos como o do Theatro Municipal de São Paulo, Oficina, sob direção de Zé Celso Martinez, e, claro, o TCA. Dedicado, Velozo está sempre envolvido em algum projeto que acredita. Foi assim que fez participações em transmissões internacionais durante o Carnaval e apresentou programas de TV. Antenado com as diversas linguagens, também flerta com a internet e, de quebra, participa de clipes, como os mais recentes que fez com Mumuzinho e Wesley Safadão. E olhe que este soteropolitano de 32 anos está só começando!



Mais +

Enfim, parece que o atracadouro do Museu de Arte Moderna da Bahia (MAM) será reconstruído, e o antigo restaurante, instalado no subsolo, passará por reformas e voltará a funcionar. Ambos os projetos estão contemplados no Prodetur Nacional Bahia, cujo contrato foi publicado no Diário Oficial de ontem (6). Vamos aguardar!



Menos –

A Bahia entrou na lista das 132 localidades atingidas pelas manchas de óleo que estão se espalhando pelo Nordeste, sem que até agora se saiba a origem. De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente (Ibama), até ontem, 61 municípios tinham sido afetados, em nove estados do país: Alagoas, Bahia, Ceará, Maranhão, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Rio Grande do Norte e Sergipe. Na Bahia, as localidades atingidas foram as de Conde e Jandaíra.