Ferbasa seleciona jovem aprendiz; inscrições até hoje

A Ferbasa - líder em produção de ferroligas e única produtora integrada de ferrocromo das Américas - está com inscrições abertas até hoje para o Programa Jovem Aprendiz|Mineração 2019. A companhia oferece 70 vagas, sendo 35 para estudantes da comunidade de Andorinha e Campo Formoso e as outras 35 para filhos de colaboradores empresa. Para participar do processo seletivo é preciso ter idade entre 18 anos e 21 anos, ensino médio em andamento ou completo, disponibilidade para estudar e trabalhar 4 horas/dia, no turno da manhã ou tarde, e morar Andorinha ou Campo Formoso. Os interessados deverão preencher a ficha de inscrição disponibilizada no site www.ferbasa.com.br. A prova será aplicada no próximo dia 15.

Áreas de formação

O programa da Frbasa oferece formação em duas áreas: auxiliar de eletromecânica (40 vagas) e auxiliar de processos de mineração (30 oportunidades). De acordo com o edital, serão ministradas aulas de formação teórica pelo Senai e atividades práticas nas áreas operacionais da Ferbasa, seguindo o cronograma estabelecido pela instituição. As aulas acontecerão de segunda a sexta-feira.

Etapas

Além da prova teórica, o processo seletivo é composto de dinâmica de grupo, avaliação psicológica, entrevistas e exames médicos.