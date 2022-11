Feriado da Proclamação da República é de tempo nublado em Salvador

Quem conseguiu aproveitar o Sol que apareceu ontem, na véspera do feriado do dia da Proclamação da República, deve ter dado graças a Deus por ter começado a celebração mais cedo, já que hoje (15), a estrela preferiu deixar o mal tempo brilhar. O amanhecer na capital baiana veio acompanhado de chuvas moderadas e céu nublado.

Apesar de uma massa de ar quente predominar em Salvador nesta semana, o temporal de hoje é fruto dos ventos úmidos vindos do Oceano Atlântico, que também estão por aqui, e favorecem a ocorrência de chuvas.

Por causa disso, a previsão para esta terça-feira (15) é de céu nublado a parcialmente nublado com chuvas fracas, por vezes moderadas a qualquer hora do dia, segundo informação do Centro de Monitoramento de Alerta e Alarme da Defesa Civil de Salvador (Cemadec). Já a temperatura, deve variar entre 23°C (mínima) e 28°C (máximo).

Até às 16h50, os maiores acumulados de chuva foram registrados em Pernambués (39,2 mm); Piatã (38,8 mm); Saramandaia (35,8 mm); Doron (35 mm); e Campinas de Brotas (33 mm). As rajadas de vento também estão um pouco mais fortes, com 13,7 Km/h, quando o normal é 10 Km/h.

O cenário, segundo o diretor da Defesa Civil de Salvador (Codesal), Shostenes Macedo, ainda não havia indicado chamados de emergência até o final da manhã. “Mas todas as nossas equipes de resposta estão aptas para, de imediato, ir a campo e atender essas solicitações [através do 190]”, indica o gestor.

Após esse período, e até às 17h, no entanto, foram registradas cinco ameaças de desabamento, uma árvore ameaçando cair, duas avaliações de imóveis alagados e uma orientação técnica.

Previsão da semana

Ainda segundo previsão da Cemadec, durante o resto da semana, o tempo deve manter as mesmas características de hoje. Amanhã, o céu deve ficar parcialmente nublado, com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia. A temperatura deve ficar entre 23°C e 29°C.

Entre quinta (17) e sexta-feira (18), a previsão é de céu claro a parcialmente nublado com chuvas fracas e isoladas a qualquer hora do dia, com temperaturas entre 24°C e 31°C. Para o sábado espera-se céu parcialmente nublado com chuvas fracas e moderadas, e temperatura variando entre 24°C e 29°C.

O domingo será parecido, com céu nublado a parcialmente nublado, chuvas fracas e isoladas, a qualquer hora do dia. Já a temperatura deve se manter entre 23°C e 28°C.